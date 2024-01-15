https://ria.ru/20240115/ekstremizm-1921352667.html

Бастрыкин рассказал о росте раскрытых дел об экстремизме

Бастрыкин рассказал о росте раскрытых дел об экстремизме - РИА Новости, 15.01.2024

Бастрыкин рассказал о росте раскрытых дел об экстремизме

Следственный комитет России в 2023 году направил в суд 430 уголовных дел об экстремизме, что на 62% больше, чем годом ранее, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T08:32

2024-01-15T08:32

2024-01-15T11:11

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Следственный комитет России в 2023 году направил в суд 430 уголовных дел об экстремизме, что на 62% больше, чем годом ранее, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Что касается экстремизма, то мы направили в суд 430 уголовных дел, что на 62% больше, чем в прошлом году", - сказал глава ведомства. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20231003/grazhdanstvo-1900080919.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)