https://ria.ru/20240115/ekstremizm-1921352667.html
Бастрыкин рассказал о росте раскрытых дел об экстремизме
Бастрыкин рассказал о росте раскрытых дел об экстремизме - РИА Новости, 15.01.2024
Бастрыкин рассказал о росте раскрытых дел об экстремизме
Следственный комитет России в 2023 году направил в суд 430 уголовных дел об экстремизме, что на 62% больше, чем годом ранее, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T08:32
2024-01-15T08:32
2024-01-15T11:11
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Следственный комитет России в 2023 году направил в суд 430 уголовных дел об экстремизме, что на 62% больше, чем годом ранее, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Что касается экстремизма, то мы направили в суд 430 уголовных дел, что на 62% больше, чем в прошлом году", - сказал глава ведомства. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20231003/grazhdanstvo-1900080919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин рассказал о росте раскрытых дел об экстремизме
Бастрыкин: СК в 2023 году раскрыл 430 дел об экстремизме