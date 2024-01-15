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Бастрыкин рассказал о росте раскрытых дел об экстремизме - РИА Новости, 15.01.2024
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08:32 15.01.2024 (обновлено: 11:11 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/ekstremizm-1921352667.html
Бастрыкин рассказал о росте раскрытых дел об экстремизме
Бастрыкин рассказал о росте раскрытых дел об экстремизме - РИА Новости, 15.01.2024
Бастрыкин рассказал о росте раскрытых дел об экстремизме
Следственный комитет России в 2023 году направил в суд 430 уголовных дел об экстремизме, что на 62% больше, чем годом ранее, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T08:32
2024-01-15T11:11
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Следственный комитет России в 2023 году направил в суд 430 уголовных дел об экстремизме, что на 62% больше, чем годом ранее, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Что касается экстремизма, то мы направили в суд 430 уголовных дел, что на 62% больше, чем в прошлом году", - сказал глава ведомства. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231003/grazhdanstvo-1900080919.html
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин рассказал о росте раскрытых дел об экстремизме

Бастрыкин: СК в 2023 году раскрыл 430 дел об экстремизме

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово
Сотрудник следственного комитета РФ на территории шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Следственный комитет России в 2023 году направил в суд 430 уголовных дел об экстремизме, что на 62% больше, чем годом ранее, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Что касается экстремизма, то мы направили в суд 430 уголовных дел, что на 62% больше, чем в прошлом году", - сказал глава ведомства.
Читайте полный текст интервью >>>
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Жителя Камчатки лишили российского гражданства за призывы к экстремизму
3 октября 2023, 02:25
 
ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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