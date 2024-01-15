https://ria.ru/20240115/draka-1921343278.html

В центре Владивостока произошла драка между водителями автобусов

В центре Владивостока произошла драка между водителями автобусов - РИА Новости, 15.01.2024

В центре Владивостока произошла драка между водителями автобусов

Два водителя автобусов подрались на остановке в центре Владивостока в понедельник, сообщает мэрия. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T04:38

2024-01-15T04:38

2024-01-15T04:38

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Два водителя автобусов подрались на остановке в центре Владивостока в понедельник, сообщает мэрия. "По факту драки водителей автобусов в центре Владивостока сегодня, 15 января, управлением транспорта администрации Владивостока проводится проверка. Материалы также будут переданы в УМВД по г. Владивостоку для определения состава правонарушения", - говорится в сообщении. В соцсетях и СМИ распространилось видео очевидцев драки двух водителей автобусов на остановке "Центральная площадь". Сообщалось, что конфликт начался после того, как один водитель "подрезал" другого, а в итоге их разняли прохожие.

https://ria.ru/20240112/draka-1920942547.html

владивосток

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2024

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владивосток, происшествия