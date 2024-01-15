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Никитин: доход талантливого муниципального служащего должен быть высоким - РИА Новости, 15.01.2024
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17:30 15.01.2024 (обновлено: 17:42 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/dokhod-1921469096.html
Никитин: доход талантливого муниципального служащего должен быть высоким
Никитин: доход талантливого муниципального служащего должен быть высоким - РИА Новости, 15.01.2024
Никитин: доход талантливого муниципального служащего должен быть высоким
Если муниципальный служащий является ценным и талантливым специалистом, то платить ему надо как начальнику отдела, такая практика введена в Новгородской... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:30
2024-01-15T17:42
выставка-форум "россия"
новгородская область
андрей никитин (политик)
игорь левитин
сергей кириенко
россия
выставка-форум "россия"
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Если муниципальный служащий является ценным и талантливым специалистом, то платить ему надо как начальнику отдела, такая практика введена в Новгородской области, рассказал глава региона Андрей Никитин. Никитин принял участие в муниципальном форуме "Малая родина – сила России", который проходит на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия". Во время панельной дискуссии "Сила в людях" губернатор поделился опытом привлечения кадров. В дискуссии также приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Игорь Левитин, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, главы субъектов и руководители муниципальных образований регионов. Никитин рассказал, что в Новгородской области создана модель типовой структуры районных администраций в зависимости от численности населения, также стандартизирована система оплаты труда. "Эта типовая структура дала очень важную возможность платить при необходимости специалисту, если это ценный и талантливый специалист, как начальнику отдела. Это крайне важно. Далеко не все люди хотят быть обязательно начальниками, они хотят просто получать достойную заработную плату. Если вы жестко привязываете рост зарплаты к росту должности, то однозначно эта когорта специалистов будет уходить", - рассказал Никитин. Другой важный момент, по его словам, – оплачиваемая стажировка студентов. После таких практик более 70% стажеров возвращаются на муниципальную или государственную службу. Третий важный момент – повышение квалификации служащих. В 2023 году была создана Высшая школа управления при правительстве области. Более 800 работников бесплатно прошли обучение. Некоторые из руководителей муниципалитетов обучились в Школе мэров и стали участниками программы развития муниципального кадрового управленческого резерва. Участие в таком отборе приняли около 600 человек, из которых 20 дошли до финала. "Самая близкая к людям власть – муниципальная. Главы муниципалитетов – это те люди, которые своими руками реализуют национальные проекты, исполняют указы президента. Спасибо президенту за проведение этого форума и за ту повестку, которая здесь обсуждается. Я думаю, немало изменений произойдет по итогам дискуссий, которые сегодня были на площадке. Безусловно, какие-то вещи мы тоже будем использовать в своей работе", – отметил Никитин.
https://ria.ru/20240115/gossluzhaschie-1921428077.html
https://ria.ru/20240115/forum-1921400199.html
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новгородская область, андрей никитин (политик), игорь левитин, сергей кириенко, россия, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Игорь Левитин, Сергей Кириенко, Россия, Выставка-форум "Россия"

Никитин: доход талантливого муниципального служащего должен быть высоким

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Если муниципальный служащий является ценным и талантливым специалистом, то платить ему надо как начальнику отдела, такая практика введена в Новгородской области, рассказал глава региона Андрей Никитин.
Никитин принял участие в муниципальном форуме "Малая родина – сила России", который проходит на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия". Во время панельной дискуссии "Сила в людях" губернатор поделился опытом привлечения кадров. В дискуссии также приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Игорь Левитин, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, главы субъектов и руководители муниципальных образований регионов. Никитин рассказал, что в Новгородской области создана модель типовой структуры районных администраций в зависимости от численности населения, также стандартизирована система оплаты труда.
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«
"Эта типовая структура дала очень важную возможность платить при необходимости специалисту, если это ценный и талантливый специалист, как начальнику отдела. Это крайне важно. Далеко не все люди хотят быть обязательно начальниками, они хотят просто получать достойную заработную плату. Если вы жестко привязываете рост зарплаты к росту должности, то однозначно эта когорта специалистов будет уходить", - рассказал Никитин.
Другой важный момент, по его словам, – оплачиваемая стажировка студентов. После таких практик более 70% стажеров возвращаются на муниципальную или государственную службу. Третий важный момент – повышение квалификации служащих. В 2023 году была создана Высшая школа управления при правительстве области. Более 800 работников бесплатно прошли обучение. Некоторые из руководителей муниципалитетов обучились в Школе мэров и стали участниками программы развития муниципального кадрового управленческого резерва. Участие в таком отборе приняли около 600 человек, из которых 20 дошли до финала.
«
"Самая близкая к людям власть – муниципальная. Главы муниципалитетов – это те люди, которые своими руками реализуют национальные проекты, исполняют указы президента. Спасибо президенту за проведение этого форума и за ту повестку, которая здесь обсуждается. Я думаю, немало изменений произойдет по итогам дискуссий, которые сегодня были на площадке. Безусловно, какие-то вещи мы тоже будем использовать в своей работе", – отметил Никитин.
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Выставка-форум "Россия"Новгородская областьАндрей Никитин (политик)Игорь ЛевитинСергей КириенкоРоссияВыставка-форум "Россия"
 
 
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