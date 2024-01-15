https://ria.ru/20240115/dnepropetrovsk-1921461385.html

В Днепропетровске хотят создать группы по розыску военнообязанных

В Днепропетровске хотят создать группы по розыску военнообязанных - РИА Новости, 15.01.2024

В Днепропетровске хотят создать группы по розыску военнообязанных

Власти Днепропетровска на Украине предлагают создать группы по розыску военнообязанных, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:05

2024-01-15T17:05

2024-01-15T17:08

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

украина

борис филатов

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Власти Днепропетровска на Украине предлагают создать группы по розыску военнообязанных, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на распоряжение мэра города Бориса Филатова. "В Днепропетровске предлагают создать группы розыска военнообязанных. Такая норма заложена в проекте решения исполкома горсовета Днепропетровска от 12 января, который на данный момент не был принят", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Документом, как пишет издание, предлагается развернуть в помещениях районных администраций специальные участки для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов и привлечь к работе представителей военкоматов. Судя по структуре таких участков, "оповещением" собираются заниматься, в том числе по местам проживания и работы мужчин призывного возраста. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал в стране негодование и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.

https://ria.ru/20240115/ukraina-1921410412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, днепропетровск, украина, борис филатов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр