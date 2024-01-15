https://ria.ru/20240115/delon-1921379108.html

Во Франции Алена Делона осмотрел назначенный прокурором медик

Во Франции Алена Делона осмотрел назначенный прокурором медик - РИА Новости, 15.01.2024

Во Франции Алена Делона осмотрел назначенный прокурором медик

Французский актер Ален Делон, вокруг состояния здоровья которого ведутся судебные разбирательства среди членов семьи, прошел официальное медицинское... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:57

2024-01-15T10:57

2024-01-15T12:35

франция

ален делон

в мире

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Французский актер Ален Делон, вокруг состояния здоровья которого ведутся судебные разбирательства среди членов семьи, прошел официальное медицинское освидетельствование, сообщил телеканал BFMTV. По данным телеканала, медицинский осмотр Алена Делона состоялся в субботу, 13 января, в его поместье в коммуне Души (департамент Луара). Врач, назначенный прокурором округа Монтаржи, посетил дом актера, чтобы оценить состояние его здоровья. Результаты медицинской экспертизы еще не известны, но их уже оспорила адвокат, которая представляет интересы актера и его старшего сына Энтони Делона. "В настоящее время в Души происходит медицинское освидетельствование, где присутствует только Анушка Делон (дочь актера), которая отвечает на вопросы вместо Алена Делона. Эта ситуация ставит под сомнение законность данной экспертизы", — цитирует телеканал письмо адвоката прокурору округа Монтаржи, текст которого оказался в распоряжении журналистов.Состояние здоровья Делона в последнее время стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. На прошлой неделе сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование после жалобы младшего сына актера Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. В июле 2023 года дети Алена Делона заставили его спутницу Роллен покинуть имение актера в коммуне Души департамента Луара. Они обвинили ее в психологическом насилии над актером и манипулировании им. В январе 2024 года радиостанция RTL сообщила, что прокуратура отказала в возбуждении дела после рассмотрения жалоб детей. Как уточнялось, в ведомстве сослались на недостаточность состава преступления. При этом ответные претензии Роллен против детей актера отклонили по той же причине.Накануне стало известно, что спутница Делона вновь написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в "попытке умышленного убийства" звезды французского кино.На прошлой неделе сын актера Энтони обвинил сестру в желании "вернуть" отца в Швейцарию, гражданином которой Ален Делон является, чтобы избежать "огромного налога" на наследство. При этом сам киноактер хочет провести остаток жизни в своем имении в коммуне Души-Монкорбон в Центральной Франции. Как утверждала его дочь, единственной причиной отвезти отца в Швейцарию было его лечение.Кроме того, Энтони подал заявление в полицию на свою сестру Анушку из-за того, что она не рассказала о тестах, которые актер проходил в Швейцарии в течение нескольких лет. По его словам, эти исследования якобы демонстрируют ухудшение когнитивных функций его отца. Позднее стало известно, что Ален Делон подаст на сына жалобу после этого высказывания. Сама Анушка также подала жалобу на брата за клевету.

https://ria.ru/20240113/alen_delon-1921061933.html

https://ria.ru/20230711/znamenitosti-1883515347.html

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франция, ален делон, в мире