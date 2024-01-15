https://ria.ru/20240115/covid-19-1921514965.html

В Кишиневе за неделю выросло число случаев заражения COVID-19

В Кишиневе за неделю выросло число случаев заражения COVID-19 - РИА Новости, 15.01.2024

В Кишиневе за неделю выросло число случаев заражения COVID-19

Число случаев заражения COVID-19 в Кишиневе за последнюю неделю выросло на 30%, сообщил заместитель начальника столичного главного управления медико-социальной... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T23:04

2024-01-15T23:04

2024-01-15T23:04

кишинев

молдавия

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827549521_0:314:3021:2013_1920x0_80_0_0_766501813cbb3d0364f46ec024c99546.jpg

КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Кишиневе за последнюю неделю выросло на 30%, сообщил заместитель начальника столичного главного управления медико-социальной помощи Владимир Болокан, уточнив, что в большинстве это средние или легкие случаи. "В Кишиневе наблюдается незначительное снижение числа случаев острых вирусных респираторных инфекций, однако за последнюю неделю количество пациентов с диагнозом COVID-19 увеличилось на 30%. К счастью, большинство - это средние или легкие случаи. Призываем людей быть внимательными и соблюдать меры защиты, особенно в местах массового скопления людей", - заявил Болокан, подчеркнув, что запас вакцины от гриппа использован на 99,6% из 80 тысяч распределенных доз. Он также отметил, что в центре приема и ориентации людей без постоянного места жительства в Кишиневе в настоящее время проживают и получают питание и медицинскую помощь более 70 человек. Ранее пресс-служба Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) сообщила, что количество новых случаев заражения коронавирусом в Молдавии за первую неделю нового года достигло 833, также от последствий COVID-19 скончались пять человек. При этом случаев заражения сезонным гриппом стало в три раза больше по сравнению с выявленными 74 случаями неделей ранее. На 12,7% выросло количество пациентов с ОРВИ.

https://ria.ru/20240109/koronavirus-1920255299.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кишинев, молдавия, здоровье - общество