https://ria.ru/20240115/covid-19-1921514965.html
В Кишиневе за неделю выросло число случаев заражения COVID-19
В Кишиневе за неделю выросло число случаев заражения COVID-19 - РИА Новости, 15.01.2024
В Кишиневе за неделю выросло число случаев заражения COVID-19
Число случаев заражения COVID-19 в Кишиневе за последнюю неделю выросло на 30%, сообщил заместитель начальника столичного главного управления медико-социальной... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T23:04
2024-01-15T23:04
2024-01-15T23:04
кишинев
молдавия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827549521_0:314:3021:2013_1920x0_80_0_0_766501813cbb3d0364f46ec024c99546.jpg
КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Кишиневе за последнюю неделю выросло на 30%, сообщил заместитель начальника столичного главного управления медико-социальной помощи Владимир Болокан, уточнив, что в большинстве это средние или легкие случаи. "В Кишиневе наблюдается незначительное снижение числа случаев острых вирусных респираторных инфекций, однако за последнюю неделю количество пациентов с диагнозом COVID-19 увеличилось на 30%. К счастью, большинство - это средние или легкие случаи. Призываем людей быть внимательными и соблюдать меры защиты, особенно в местах массового скопления людей", - заявил Болокан, подчеркнув, что запас вакцины от гриппа использован на 99,6% из 80 тысяч распределенных доз. Он также отметил, что в центре приема и ориентации людей без постоянного места жительства в Кишиневе в настоящее время проживают и получают питание и медицинскую помощь более 70 человек. Ранее пресс-служба Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) сообщила, что количество новых случаев заражения коронавирусом в Молдавии за первую неделю нового года достигло 833, также от последствий COVID-19 скончались пять человек. При этом случаев заражения сезонным гриппом стало в три раза больше по сравнению с выявленными 74 случаями неделей ранее. На 12,7% выросло количество пациентов с ОРВИ.
https://ria.ru/20240109/koronavirus-1920255299.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827549521_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6ba8736656bc05a0ccc0980d45a8e4cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, молдавия, здоровье - общество
Кишинев, Молдавия, Здоровье - Общество
В Кишиневе за неделю выросло число случаев заражения COVID-19
В Кишиневе число случаев заражения COVID-19 за неделю выросло на 30 процентов