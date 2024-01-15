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Производство копченого мяса птицы и рыбы запустили по господдержке в Чите - РИА Новости, 15.01.2024
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11:56 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/chita-1921386562.html
Производство копченого мяса птицы и рыбы запустили по господдержке в Чите
Производство копченого мяса птицы и рыбы запустили по господдержке в Чите - РИА Новости, 15.01.2024
Производство копченого мяса птицы и рыбы запустили по господдержке в Чите
Бизнесмен из Читы на средства господдержки запустил производство продукции из мяса птицы и рыбы, предпринимателю был предоставлен льготный микрозайм и услуга... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:56
2024-01-15T11:56
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бизнесмен из Читы на средства господдержки запустил производство продукции из мяса птицы и рыбы, предпринимателю был предоставлен льготный микрозайм и услуга инжиниринга фонда развития промышленности (ФРП) Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как рассказала гендиректор ФРП Забайкальского края Елена Мирсанова, полученные деньги предприниматель потратил на покупку производственного оборудования. В настоящий момент продукция уже прошла лабораторные испытания и вышла на местный рынок. Компания выпускает копченую продукцию из мяса птицы и рыбы. Бизнесмен планирует в дальнейшем выпускать 20 различных видов продукции с объемом от 1,2 тонны в месяц. Эти продукты можно будет купить в продуктовых магазинах, а также встретить в местных мини-барах. В региональном министерстве экономического развития подчеркнули, что помощь для промышленных проектов является одной из приоритетной в наступившем году. Данный проект позволит создать в городе пять рабочих мест.
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Производство копченого мяса птицы и рыбы запустили по господдержке в Чите

© Фото : министерство экономического развития ЗабайкальяПроизводство копченого мяса птицы и рыбы в Чите
Производство копченого мяса птицы и рыбы в Чите - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : министерство экономического развития Забайкалья
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бизнесмен из Читы на средства господдержки запустил производство продукции из мяса птицы и рыбы, предпринимателю был предоставлен льготный микрозайм и услуга инжиниринга фонда развития промышленности (ФРП) Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как рассказала гендиректор ФРП Забайкальского края Елена Мирсанова, полученные деньги предприниматель потратил на покупку производственного оборудования. В настоящий момент продукция уже прошла лабораторные испытания и вышла на местный рынок.
Более 2,5 тысяч заявок подали продпроизводители на конкурс Знай наших - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Более 2,5 тысяч заявок подали продпроизводители на конкурс "Знай наших"
12 января, 13:09
Компания выпускает копченую продукцию из мяса птицы и рыбы. Бизнесмен планирует в дальнейшем выпускать 20 различных видов продукции с объемом от 1,2 тонны в месяц. Эти продукты можно будет купить в продуктовых магазинах, а также встретить в местных мини-барах.
В региональном министерстве экономического развития подчеркнули, что помощь для промышленных проектов является одной из приоритетной в наступившем году.
Данный проект позволит создать в городе пять рабочих мест.
 
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