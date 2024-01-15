https://ria.ru/20240115/chita-1921386562.html

Производство копченого мяса птицы и рыбы запустили по господдержке в Чите

Производство копченого мяса птицы и рыбы запустили по господдержке в Чите - РИА Новости, 15.01.2024

Производство копченого мяса птицы и рыбы запустили по господдержке в Чите

Бизнесмен из Читы на средства господдержки запустил производство продукции из мяса птицы и рыбы, предпринимателю был предоставлен льготный микрозайм и услуга... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:56

2024-01-15T11:56

2024-01-15T11:56

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бизнесмен из Читы на средства господдержки запустил производство продукции из мяса птицы и рыбы, предпринимателю был предоставлен льготный микрозайм и услуга инжиниринга фонда развития промышленности (ФРП) Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как рассказала гендиректор ФРП Забайкальского края Елена Мирсанова, полученные деньги предприниматель потратил на покупку производственного оборудования. В настоящий момент продукция уже прошла лабораторные испытания и вышла на местный рынок. Компания выпускает копченую продукцию из мяса птицы и рыбы. Бизнесмен планирует в дальнейшем выпускать 20 различных видов продукции с объемом от 1,2 тонны в месяц. Эти продукты можно будет купить в продуктовых магазинах, а также встретить в местных мини-барах. В региональном министерстве экономического развития подчеркнули, что помощь для промышленных проектов является одной из приоритетной в наступившем году. Данный проект позволит создать в городе пять рабочих мест.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чита, твой бизнес – новости