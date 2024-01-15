https://ria.ru/20240115/bloger-1921445233.html

Миронов назвал цинизмом молчание США по поводу смерти Гонсало Лиры

Миронов назвал цинизмом молчание США по поводу смерти Гонсало Лиры - РИА Новости, 15.01.2024

Миронов назвал цинизмом молчание США по поводу смерти Гонсало Лиры

Молчание США по поводу смерти американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме - это двойная мораль и цинизм, заявил лидер партии "Справедливая Россия -... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:49

2024-01-15T15:49

2024-01-15T15:49

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Молчание США по поводу смерти американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме - это двойная мораль и цинизм, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой. "С каким артистическим трагизмом, со слезами, гримасами скорби и заламыванием рук переживают представители Госдепа, да и определяющей части американского политикума, когда в России привлекают к уголовной ответственности проворовавшихся Ходорковских или Навальных. И вот смерть американского блогера, который попытался передать миру правду о "сукиных сынах Америки" – бандеровской своре. И молчание официального Вашингтона. Двойная мораль и цинизм", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Он также отметил, что после такого примера равнодушия американцев к своему же гражданину США не станут спасать Зеленского, когда за ним придут освободители украинского народа. "Прошло несколько дней с момента, когда стало известно о смерти американского блогера Гонсало Лиры в застенках бандеровского режима Зеленского. А в ответ – гробовая тишина американского правительства, которое так любит хвастаться тем, что в любой точке мира оно защитит любого американца. Оказывается, не любого. И не в любой точке мира", - подчеркнул Миронов.

https://ria.ru/20240114/bloger-1921308977.html

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