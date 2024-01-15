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Миронов назвал цинизмом молчание США по поводу смерти Гонсало Лиры - РИА Новости, 15.01.2024
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15:49 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/bloger-1921445233.html
Миронов назвал цинизмом молчание США по поводу смерти Гонсало Лиры
Миронов назвал цинизмом молчание США по поводу смерти Гонсало Лиры - РИА Новости, 15.01.2024
Миронов назвал цинизмом молчание США по поводу смерти Гонсало Лиры
Молчание США по поводу смерти американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме - это двойная мораль и цинизм, заявил лидер партии "Справедливая Россия -... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:49
2024-01-15T15:49
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Молчание США по поводу смерти американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме - это двойная мораль и цинизм, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой. "С каким артистическим трагизмом, со слезами, гримасами скорби и заламыванием рук переживают представители Госдепа, да и определяющей части американского политикума, когда в России привлекают к уголовной ответственности проворовавшихся Ходорковских или Навальных. И вот смерть американского блогера, который попытался передать миру правду о "сукиных сынах Америки" – бандеровской своре. И молчание официального Вашингтона. Двойная мораль и цинизм", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Он также отметил, что после такого примера равнодушия американцев к своему же гражданину США не станут спасать Зеленского, когда за ним придут освободители украинского народа. "Прошло несколько дней с момента, когда стало известно о смерти американского блогера Гонсало Лиры в застенках бандеровского режима Зеленского. А в ответ – гробовая тишина американского правительства, которое так любит хвастаться тем, что в любой точке мира оно защитит любого американца. Оказывается, не любого. И не в любой точке мира", - подчеркнул Миронов.
https://ria.ru/20240114/bloger-1921308977.html
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в мире, сша, россия, украина, сергей миронов, гонсало лира, оон, государственный департамент сша, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Украина, Сергей Миронов, Гонсало Лира, ООН, Государственный департамент США, Владимир Зеленский
Миронов назвал цинизмом молчание США по поводу смерти Гонсало Лиры

Миронов назвал цинизмом молчание США по поводу смерти блогера Лиры на Украине

© Фото : Скриншот с YouTube-канала Гонсало ЛирыСкриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры
Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры
Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Молчание США по поводу смерти американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме - это двойная мораль и цинизм, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.
Блогер Гонсало Лира
Захарова обвинила США в гибели блогера Лиры
Вчера, 18:39
«
"С каким артистическим трагизмом, со слезами, гримасами скорби и заламыванием рук переживают представители Госдепа, да и определяющей части американского политикума, когда в России привлекают к уголовной ответственности проворовавшихся Ходорковских или Навальных. И вот смерть американского блогера, который попытался передать миру правду о "сукиных сынах Америки" – бандеровской своре. И молчание официального Вашингтона. Двойная мораль и цинизм", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что после такого примера равнодушия американцев к своему же гражданину США не станут спасать Зеленского, когда за ним придут освободители украинского народа.
«
"Прошло несколько дней с момента, когда стало известно о смерти американского блогера Гонсало Лиры в застенках бандеровского режима Зеленского. А в ответ – гробовая тишина американского правительства, которое так любит хвастаться тем, что в любой точке мира оно защитит любого американца. Оказывается, не любого. И не в любой точке мира", - подчеркнул Миронов.
Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Полянский заявил о сговоре Украины и США в деле погибшего блогера Лиры
13 января, 18:20
 
В миреСШАРоссияУкраинаСергей МироновГонсало ЛираООНГосударственный департамент СШАВладимир Зеленский
 
 
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