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В Минобороны рассказали о биопроектах Запада в постсоветских регионах - РИА Новости, 15.01.2024
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15:37 15.01.2024 (обновлено: 15:38 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/biooruzhie-1921441666.html
В Минобороны рассказали о биопроектах Запада в постсоветских регионах
В Минобороны рассказали о биопроектах Запада в постсоветских регионах - РИА Новости, 15.01.2024
В Минобороны рассказали о биопроектах Запада в постсоветских регионах
Запад ведет на постсоветском пространстве проекты по передаче патогенов от животных человеку, изучаются особо опасные для людей вирусы, заявил начальник войск... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:37
2024-01-15T15:38
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закавказье
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Запад ведет на постсоветском пространстве проекты по передаче патогенов от животных человеку, изучаются особо опасные для людей вирусы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В 2023 году странами Евросоюза активно продвигалась инициатива развертывания сети центров "передового опыта" в сфере РХБ защиты, которая предусматривает размещение биолабораторий на территории бывшего СССР. Потенциальным партнерам настоятельно рекомендуется "не афишировать эту инициативу ввиду ее крайней чувствительности для Российской Федерации". При этом подчеркивается, что государства Центральной Азии "уже извлекают выгоду из подобного технического взаимодействия", - сказал Кириллов на брифинге. Денежные средства на территории постсоветского пространства распределяются в том числе по системе грантов через украинский и международный научно-технические центры, отметил генерал. Кириллов обратил внимание на названия отдельных проектов, финансируемых в государствах Закавказья и Центральной Азии. "Проект 2410 "Оценка природной устойчивости возбудителя бруцеллеза у домашних и диких животных" направлен на изучение возможности передачи этого патогена человеку. Исследования проводились при участии специалистов Университета Флориды", - отметил Кириллов. "В рамках проекта 2513 изучаются факторы риска и молекулярные свойства устойчивости во внешней среде вирулентных энтеробактерий. Исследование направлено на выделение штаммов, невосприимчивых ко всем известным классам антибиотиков", - добавил он. А проект 2545 предусматривает "моделирование эволюционных изменений отдельных вирусов, высокопатогенных для человека". Исследования проводились при поддержке национального агентства по исследованиям и инновациям Великобритании, указал Кириллов.
https://ria.ru/20240115/epidemii-1921440531.html
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центральная азия, ссср, закавказье, игорь кириллов, вооруженные силы рф, в мире
Центральная Азия, СССР, Закавказье, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, В мире
В Минобороны рассказали о биопроектах Запада в постсоветских регионах

Минобороны: Запад изучает передачу опасных вирусов от животных к людям

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Запад ведет на постсоветском пространстве проекты по передаче патогенов от животных человеку, изучаются особо опасные для людей вирусы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В 2023 году странами Евросоюза активно продвигалась инициатива развертывания сети центров "передового опыта" в сфере РХБ защиты, которая предусматривает размещение биолабораторий на территории бывшего СССР. Потенциальным партнерам настоятельно рекомендуется "не афишировать эту инициативу ввиду ее крайней чувствительности для Российской Федерации". При этом подчеркивается, что государства Центральной Азии "уже извлекают выгоду из подобного технического взаимодействия", - сказал Кириллов на брифинге.
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Денежные средства на территории постсоветского пространства распределяются в том числе по системе грантов через украинский и международный научно-технические центры, отметил генерал.
Кириллов обратил внимание на названия отдельных проектов, финансируемых в государствах Закавказья и Центральной Азии.
«
"Проект 2410 "Оценка природной устойчивости возбудителя бруцеллеза у домашних и диких животных" направлен на изучение возможности передачи этого патогена человеку. Исследования проводились при участии специалистов Университета Флориды", - отметил Кириллов.
"В рамках проекта 2513 изучаются факторы риска и молекулярные свойства устойчивости во внешней среде вирулентных энтеробактерий. Исследование направлено на выделение штаммов, невосприимчивых ко всем известным классам антибиотиков", - добавил он.
А проект 2545 предусматривает "моделирование эволюционных изменений отдельных вирусов, высокопатогенных для человека". Исследования проводились при поддержке национального агентства по исследованиям и инновациям Великобритании, указал Кириллов.
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Центральная АзияСССРЗакавказьеИгорь КирилловВооруженные силы РФВ мире
 
 
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