https://ria.ru/20240115/belgorod-1921345488.html

В Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций

В Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций - РИА Новости, 15.01.2024

В Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций

За прошедшие дни в Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций, 21 из них обложили песком, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T05:40

2024-01-15T05:40

2024-01-15T10:36

вячеслав гладков

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921373789_0:240:3215:2048_1920x0_80_0_0_02d60e0a739ada53bde196569c73389f.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. За прошедшие дни в Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций, 21 из них обложили песком, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "За прошедшие дни установили в Белгороде 22 остановки из бетонных конструкций, 21 обложили песком. Начали устанавливать модульные конструкции, о которых я уже сказал, испытали в субботу. Их установили 3. Немножко нужно время на изготовление. Планируем, что с сегодняшнего дня порядка десяти плюсом модульных конструкций будем устанавливать. А всего уже в плане более 400 остановок из железобетона, из песка и из модульных конструкций", - говорится в сообщении губернатора. Гладков подчеркнул, что по защите населения должен быть максимальный охват. Центр Белгорода подвергся массированному украинскому обстрелу 30 декабря, погибли 25 человек, 109 пострадали. Одним из мест, куда прилетели кассетные боеприпасы, была центральная часть города возле универмага "Белгород", где всегда по выходным много людей, поскольку рядом городской центральный рынок. В воскресенье власти установили рядом с остановкой универмага железобетонную конструкцию, предназначенную для укрытия людей во время обстрелов. Конструкция с крышей и входным проемом представляет собой пять бетонных плит, скрепленных между собой. Внутри коробки есть дополнительное бетонное заграждение, которое защищает от осколков через входной проем. Внешние стены покрашены в белый цвет и на них нанесена красным цветом надпись "Укрытие", внутри проведены провода для освещения. Ранее Гладков объявил об укреплении стеклянных остановок в Белгороде для повышения безопасности жителей, использующих общественный транспорт. Десятки остановок в городе уже укреплены бетонными блоками и мешками с песком. Губернатор также предлагал поставить на улицах модульные конструкции, которые изготавливаются для министерства обороны с целью защиты личного состава, в местах массового скопления людей. Специалисты Росгвардии вместе с губернатором провели испытания этих конструкций. Саперы провели детонацию неразорвавшихся снарядов рядом с сооружениями. По словам Гладкова, результаты испытаний показали, что модульные железобетонные конструкции значительно повышают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности. Глава региона говорил, что внутри модулей, помимо освещения, будут размещены на стендах инструкции об оказании первой помощи и контактная информация для вызова оперативных служб.

https://ria.ru/20240114/konstruktsiya-1921318538.html

белгород

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вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), белгород