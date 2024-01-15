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В Баку прогремел мощный взрыв в мебельном цехе
В Баку прогремел мощный взрыв в мебельном цехе - РИА Новости, 15.01.2024
В Баку прогремел мощный взрыв в мебельном цехе
Более 20 человек пострадали при взрыве и последовавшем пожаре в мебельном цехе в Баку, сообщили РИА Новости в Объединении по управлению медицинскими... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:20
2024-01-15T12:20
2024-01-15T14:21
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баку
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БАКУ, 15 янв — РИА Новости. Более 20 человек пострадали при взрыве и последовавшем пожаре в мебельном цехе в Баку, сообщили РИА Новости в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана."По последним данным, пострадали 24 человека. Десять человек, пострадавших в результате пожара, эвакуированы в Клинический медицинский центр. Четырнадцать человек с ожогами различной степени тяжести эвакуированы в Ожоговый центр города Баку", — сказали в пресс-службе ведомства.Там добавили, что на месте ЧП дежурят бригады скорой помощи. В МЧС не исключают, что под завалами могут находиться люди.Местное информагентство АПА ранее передавало, что два человека погибли.Взрыв прогремел сегодня в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку. После детонации начался пожар, возгорание уже локализовали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Взрыв в мебельном цехе в Баку
В Баку прогремел мощный взрыв в цехе про производству мебели, есть данные о погибших, сообщил корреспондент РИА Новости. Информацию подтвердили и местные власти.
2024-01-15T12:20
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, баку, видео
В Баку прогремел мощный взрыв в мебельном цехе
БАКУ, 15 янв — РИА Новости. Более 20 человек пострадали при взрыве и последовавшем пожаре в мебельном цехе в Баку, сообщили РИА Новости в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.
2024-01-15T12:20
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PT0M56S
В Баку прогремел мощный взрыв в мебельном цехе
В Баку прогремел мощный взрыв в мебельном цехе, на месте 15 бригад скорой
БАКУ, 15 янв — РИА Новости. Более 20 человек пострадали при взрыве и последовавшем пожаре в мебельном цехе в Баку, сообщили РИА Новости в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.
"По последним данным, пострадали 24 человека. Десять человек, пострадавших в результате пожара, эвакуированы в Клинический медицинский центр. Четырнадцать человек с ожогами различной степени тяжести эвакуированы в Ожоговый центр города Баку", — сказали в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что на месте ЧП дежурят бригады скорой помощи. В МЧС не исключают, что под завалами могут находиться люди.
Местное информагентство АПА ранее передавало, что два человека погибли.
Взрыв прогремел сегодня в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку. После детонации начался пожар, возгорание уже локализовали.