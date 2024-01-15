https://ria.ru/20240115/baku-1921396552.html

В Баку прогремел мощный взрыв в мебельном цехе

В Баку прогремел мощный взрыв в мебельном цехе - РИА Новости, 15.01.2024

В Баку прогремел мощный взрыв в мебельном цехе

Более 20 человек пострадали при взрыве и последовавшем пожаре в мебельном цехе в Баку, сообщили РИА Новости в Объединении по управлению медицинскими... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:20

2024-01-15T12:20

2024-01-15T14:21

в мире

баку

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921399834_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_7157b42c2ed23b7d7b143691150886cd.jpg

БАКУ, 15 янв — РИА Новости. Более 20 человек пострадали при взрыве и последовавшем пожаре в мебельном цехе в Баку, сообщили РИА Новости в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана."По последним данным, пострадали 24 человека. Десять человек, пострадавших в результате пожара, эвакуированы в Клинический медицинский центр. Четырнадцать человек с ожогами различной степени тяжести эвакуированы в Ожоговый центр города Баку", — сказали в пресс-службе ведомства.Там добавили, что на месте ЧП дежурят бригады скорой помощи. В МЧС не исключают, что под завалами могут находиться люди.Местное информагентство АПА ранее передавало, что два человека погибли.Взрыв прогремел сегодня в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку. После детонации начался пожар, возгорание уже локализовали.

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрыв в мебельном цехе в Баку В Баку прогремел мощный взрыв в цехе про производству мебели, есть данные о погибших, сообщил корреспондент РИА Новости. Информацию подтвердили и местные власти. 2024-01-15T12:20 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, баку, видео