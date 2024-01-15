https://ria.ru/20240115/artilleriya-1921342605.html
Артиллерия уничтожила на правом берегу Днепра две группы пехоты ВСУ
Артиллерия уничтожила на правом берегу Днепра две группы пехоты ВСУ - РИА Новости, 15.01.2024
Артиллерия уничтожила на правом берегу Днепра две группы пехоты ВСУ
Артиллеристы ВДВ при помощи гаубицы 2А65 "Мста-Б" уничтожили две группы пехоты ВС Украины на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T04:14
2024-01-15T04:14
2024-01-15T04:14
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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Артиллеристы ВДВ при помощи гаубицы 2А65 "Мста-Б" уничтожили две группы пехоты ВС Украины на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Благодаря слаженной работе разведчиков и расчета 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б" одного из артиллерийских подразделений ВДВ группировки войск "Днепр", была пресечена попытка подготовки к погрузке на плавсредства двух групп пехоты ВСУ на правом берегу Днепра", - рассказали в МО РФ. Сообщается, что получив задачу на отработку цели, расчет гаубицы оперативно отработал по полученным координатам, уничтожив две группы пехоты ВСУ. "После первого выстрела получили корректировку от наших разведчиков с БПЛА, после чего повторными выстрелами уничтожили цели", - дополнили в Минобороны.-0-
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Артиллерия уничтожила на правом берегу Днепра две группы пехоты ВСУ
Артиллеристы ВДВ уничтожили на правобережье Днепра две группы пехоты ВСУ
ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Артиллеристы ВДВ при помощи гаубицы 2А65 "Мста-Б" уничтожили две группы пехоты ВС Украины на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Благодаря слаженной работе разведчиков и расчета 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б" одного из артиллерийских подразделений ВДВ группировки войск "Днепр", была пресечена попытка подготовки к погрузке на плавсредства двух групп пехоты ВСУ на правом берегу Днепра", - рассказали в МО РФ.
Сообщается, что получив задачу на отработку цели, расчет гаубицы оперативно отработал по полученным координатам, уничтожив две группы пехоты ВСУ.
"После первого выстрела получили корректировку от наших разведчиков с БПЛА, после чего повторными выстрелами уничтожили цели", - дополнили в Минобороны.-0-
Артиллерия уничтожила под Артемовском западную самоходку ВСУ