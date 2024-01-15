https://ria.ru/20240115/artilleriya-1921342605.html

Артиллерия уничтожила на правом берегу Днепра две группы пехоты ВСУ

Артиллерия уничтожила на правом берегу Днепра две группы пехоты ВСУ - РИА Новости, 15.01.2024

Артиллерия уничтожила на правом берегу Днепра две группы пехоты ВСУ

Артиллеристы ВДВ при помощи гаубицы 2А65 "Мста-Б" уничтожили две группы пехоты ВС Украины на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T04:14

2024-01-15T04:14

2024-01-15T04:14

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Артиллеристы ВДВ при помощи гаубицы 2А65 "Мста-Б" уничтожили две группы пехоты ВС Украины на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Благодаря слаженной работе разведчиков и расчета 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б" одного из артиллерийских подразделений ВДВ группировки войск "Днепр", была пресечена попытка подготовки к погрузке на плавсредства двух групп пехоты ВСУ на правом берегу Днепра", - рассказали в МО РФ. Сообщается, что получив задачу на отработку цели, расчет гаубицы оперативно отработал по полученным координатам, уничтожив две группы пехоты ВСУ. "После первого выстрела получили корректировку от наших разведчиков с БПЛА, после чего повторными выстрелами уничтожили цели", - дополнили в Минобороны.-0-

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии