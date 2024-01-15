https://ria.ru/20240115/antislovo-1921499594.html

В Германии выбрали антислово 2023 года

В Германии выбрали антислово 2023 года - РИА Новости, 15.01.2024

В Германии выбрали антислово 2023 года

Марбургский университет имени Филиппа признал слово "ремиграция" "антисловом" прошедшего года, поскольку его используют представители крайне правых движений для РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T20:17

2024-01-15T20:17

2024-01-15T20:17

в мире

германия

олаф шольц

потсдам

берлин (город)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Марбургский университет имени Филиппа признал слово "ремиграция" "антисловом" прошедшего года, поскольку его используют представители крайне правых движений для обозначения планов по массовой депортации мигрантов, говорится в пресс-релизе учебного заведения. "Термин "ремиграция" - иностранное слово, происходящее от латинского глагола remigrare (мигрировать обратно, возвращаться). В Идентитарном движении (ультраправое движение - ред.), в правых партиях и других правых экстремистских группах это слово стало эвфемизмом для требования принудительного изгнания и даже массовой депортации людей с миграционным прошлым", - сказано в пресс-релизе. Выбор Марбургского университета прокомментировал канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Любой, кто здесь живет, работает здесь и разделяет основные ценности нашей демократии, является частью нас независимо от происхождения и цвета кожи. Точка", - написал Шольц в социальной сети Х с хэштегом "антислово года". Второе место в рейтинге заняло слово Sozialklimbim, которое можно перевести как "социальная чепуха". Оно употребляется в политических дебатах в отношении социальных и детских пособий с целью описания их в качестве ненужного излишества. На третьем месте оказалось слово Heizungs-Stasi, которое переводится как "социальные штази" и используется в отношении людей, которые поддерживают планы правительства по экономии энергии, ведущие к росту цен на отопление. Недавно издание Correctiv сообщало, что в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков. В числе прочего, на встрече якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. В воскресенье в Потсдаме и Берлине состоялись крупные демонстрации против ультраправых.

https://ria.ru/20240101/migranty-1919275465.html

германия

потсдам

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, олаф шольц, потсдам, берлин (город)