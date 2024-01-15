В Германии выбрали антислово 2023 года
Марбургский университет: "ремиграцию" назвали антисловом 2023 года в Германии
© AP Photo / Michael ProbstНабережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Набережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Марбургский университет имени Филиппа признал слово "ремиграция" "антисловом" прошедшего года, поскольку его используют представители крайне правых движений для обозначения планов по массовой депортации мигрантов, говорится в пресс-релизе учебного заведения.
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"Термин "ремиграция" - иностранное слово, происходящее от латинского глагола remigrare (мигрировать обратно, возвращаться). В Идентитарном движении (ультраправое движение - ред.), в правых партиях и других правых экстремистских группах это слово стало эвфемизмом для требования принудительного изгнания и даже массовой депортации людей с миграционным прошлым", - сказано в пресс-релизе.
Выбор Марбургского университета прокомментировал канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Любой, кто здесь живет, работает здесь и разделяет основные ценности нашей демократии, является частью нас независимо от происхождения и цвета кожи. Точка", - написал Шольц в социальной сети Х с хэштегом "антислово года".
Второе место в рейтинге заняло слово Sozialklimbim, которое можно перевести как "социальная чепуха". Оно употребляется в политических дебатах в отношении социальных и детских пособий с целью описания их в качестве ненужного излишества.
На третьем месте оказалось слово Heizungs-Stasi, которое переводится как "социальные штази" и используется в отношении людей, которые поддерживают планы правительства по экономии энергии, ведущие к росту цен на отопление.
Недавно издание Correctiv сообщало, что в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков. В числе прочего, на встрече якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. В воскресенье в Потсдаме и Берлине состоялись крупные демонстрации против ультраправых.