Рейтинг@Mail.ru
ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 60 военных - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 14.01.2024 (обновлено: 13:36 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/zaporozhskoe-1921269891.html
ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 60 военных
ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 60 военных - РИА Новости, 14.01.2024
ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 60 военных
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 60 солдат,... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T13:28
2024-01-14T13:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908713195_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_5d943cf813cc7280c5b2097b73ee127e.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 60 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 2-й и 15-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Степовое, Вербовое, Новопокровка, Работино и Пятихаики Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240114/ugroza-1921268244.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908713195_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c2abbcaa3174198819079a2f17630d88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 60 военных

Минобороны: ВСУ потеряли до 60 бойцов на Запорожском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 60 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 2-й и 15-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Степовое, Вербовое, Новопокровка, Работино и Пятихаики Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
Раненые украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
"Новый фронт". СМИ сообщили о неожиданной угрозе Украине
Вчера, 13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала