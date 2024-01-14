https://ria.ru/20240114/zaporozhskoe-1921269891.html
ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 60 военных
ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 60 военных - РИА Новости, 14.01.2024
ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 60 военных
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 60 солдат,... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T13:28
2024-01-14T13:28
2024-01-14T13:36
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 60 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 2-й и 15-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Степовое, Вербовое, Новопокровка, Работино и Пятихаики Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240114/ugroza-1921268244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 60 военных
Минобороны: ВСУ потеряли до 60 бойцов на Запорожском направлении