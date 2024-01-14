https://ria.ru/20240114/zaporozhskoe-1921269891.html

ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 60 военных

ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 60 военных - РИА Новости, 14.01.2024

ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 60 военных

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 60 солдат,... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T13:28

2024-01-14T13:28

2024-01-14T13:36

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 60 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 2-й и 15-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Степовое, Вербовое, Новопокровка, Работино и Пятихаики Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240114/ugroza-1921268244.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность