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В Японии сообщили подробности о падении ракеты КНДР - РИА Новости, 14.01.2024
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10:04 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/yaponiya-1921251379.html
В Японии сообщили подробности о падении ракеты КНДР
В Японии сообщили подробности о падении ракеты КНДР - РИА Новости, 14.01.2024
В Японии сообщили подробности о падении ракеты КНДР
Ракета Северной Кореи упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники минобороны. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T10:04
2024-01-14T10:04
в мире
япония
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Ракета Северной Кореи упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники минобороны. Ранее сообщалось, что в 15.57 (9.57 МСК) Северная Корея провела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Затем через 14 минут служба безопасности на море Японии со ссылкой на министерство обороны сообщила, что ракета уже упала. В связи с пуском при канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Это первый ракетный пуск Северной Кореи в этом году.
https://ria.ru/20240114/raketa-1921245047.html
япония
кндр (северная корея)
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в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
В Японии сообщили подробности о падении ракеты КНДР

Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Ракета Северной Кореи упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники минобороны.
Ранее сообщалось, что в 15.57 (9.57 МСК) Северная Корея провела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Затем через 14 минут служба безопасности на море Японии со ссылкой на министерство обороны сообщила, что ракета уже упала.
В связи с пуском при канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб.
Это первый ракетный пуск Северной Кореи в этом году.
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии
Вчера, 09:09
 
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