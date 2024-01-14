https://ria.ru/20240114/yaponiya-1921251379.html

В Японии сообщили подробности о падении ракеты КНДР

В Японии сообщили подробности о падении ракеты КНДР - РИА Новости, 14.01.2024

В Японии сообщили подробности о падении ракеты КНДР

Ракета Северной Кореи упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники минобороны. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T10:04

2024-01-14T10:04

2024-01-14T10:04

в мире

япония

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Ракета Северной Кореи упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники минобороны. Ранее сообщалось, что в 15.57 (9.57 МСК) Северная Корея провела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Затем через 14 минут служба безопасности на море Японии со ссылкой на министерство обороны сообщила, что ракета уже упала. В связи с пуском при канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Это первый ракетный пуск Северной Кореи в этом году.

https://ria.ru/20240114/raketa-1921245047.html

япония

кндр (северная корея)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, япония, кндр (северная корея)