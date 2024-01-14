https://ria.ru/20240114/yaponiya-1921251379.html
В Японии сообщили подробности о падении ракеты КНДР
В Японии сообщили подробности о падении ракеты КНДР - РИА Новости, 14.01.2024
В Японии сообщили подробности о падении ракеты КНДР
Ракета Северной Кореи упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники минобороны. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T10:04
2024-01-14T10:04
2024-01-14T10:04
в мире
япония
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Ракета Северной Кореи упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники минобороны. Ранее сообщалось, что в 15.57 (9.57 МСК) Северная Корея провела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Затем через 14 минут служба безопасности на море Японии со ссылкой на министерство обороны сообщила, что ракета уже упала. В связи с пуском при канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Это первый ракетный пуск Северной Кореи в этом году.
https://ria.ru/20240114/raketa-1921245047.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
В Японии сообщили подробности о падении ракеты КНДР
Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
ТОКИО, 14 янв – РИА Новости.
Ракета Северной Кореи упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK
со ссылкой на источники минобороны.
Ранее сообщалось, что в 15.57 (9.57 МСК) Северная Корея провела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Затем через 14 минут служба безопасности на море Японии со ссылкой на министерство обороны сообщила, что ракета уже упала.
В связи с пуском при канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб.
Это первый ракетный пуск Северной Кореи в этом году.
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии