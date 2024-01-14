https://ria.ru/20240114/saldo-1921311369.html

Сальдо оценил потери ВСУ в Крынках за неделю

Сальдо оценил потери ВСУ в Крынках за неделю - РИА Новости, 14.01.2024

Сальдо оценил потери ВСУ в Крынках за неделю

Потери украинских войск, занявших позиции в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области за неделю превысили 200 человек, оставшиеся оказались в... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T18:59

2024-01-14T18:59

2024-01-14T18:59

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

россия

владимир путин

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Потери украинских войск, занявших позиции в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области за неделю превысили 200 человек, оставшиеся оказались в отчаянном положении, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин в рамках большой ежегодной пресс-конференции в конце декабря заявил, что украинские военные попали в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области в огневой мешок. По его словам, сторона противника бросает в Крынки личный состав исключительно по политическим соображениям. "В связи с похолоданием и замерзанием речных проток, сидящие по подвалам в Крынках украинские боевики оказались в отчаянном положении. Об этом сообщает наша разведка на основе данных радиоперехватов", - написал Сальдо.Общие потери противника в живой силе, по словам Сальдо, за последнюю неделю составили свыше 200 человек, два самоходных и одно буксируемое орудие, 12 минометов, один танк, одна боевая бронированная машина, один ЗРК, одна установка РСЗО, семь автомобилей, 15 лодок, 38 БПЛА, 19 объектов военной инфраструктуры (складов, пунктов наблюдения и управлении). По его словам, у противника растет число заболевших и обмороженных, эвакуация больных и раненых через реку практически невозможна. "Многие боевики попадают в плен с тяжелейшими обморожениями и некрозом тканей. Также известно, что так называемые "морские пехотинцы" и "лодочники" отказываются плыть на утлых суденышках на левый берег. Да это почти и невозможно из-за замерзания проток и обмерзания берегов Днепра", - подчеркнул губернатор. По его словам, украинские солдаты почти не перемещаются в Крынках, не ведут разведки и не владеют обстановкой о местах нахождения российских военных. "Эти малоподвижные мишени поражают наши артиллеристы и операторы дронов", - подчеркнул губернатор. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20240114/shmygal-1921283009.html

https://ria.ru/20240114/plan-1921229483.html

херсонская область

днепр (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , днепр (город), россия, владимир путин, владимир сальдо