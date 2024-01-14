https://ria.ru/20240114/saldo-1921311369.html
Сальдо оценил потери ВСУ в Крынках за неделю
Сальдо оценил потери ВСУ в Крынках за неделю - РИА Новости, 14.01.2024
Сальдо оценил потери ВСУ в Крынках за неделю
Потери украинских войск, занявших позиции в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области за неделю превысили 200 человек, оставшиеся оказались в... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T18:59
2024-01-14T18:59
2024-01-14T18:59
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
россия
владимир путин
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Потери украинских войск, занявших позиции в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области за неделю превысили 200 человек, оставшиеся оказались в отчаянном положении, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин в рамках большой ежегодной пресс-конференции в конце декабря заявил, что украинские военные попали в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области в огневой мешок. По его словам, сторона противника бросает в Крынки личный состав исключительно по политическим соображениям. "В связи с похолоданием и замерзанием речных проток, сидящие по подвалам в Крынках украинские боевики оказались в отчаянном положении. Об этом сообщает наша разведка на основе данных радиоперехватов", - написал Сальдо.Общие потери противника в живой силе, по словам Сальдо, за последнюю неделю составили свыше 200 человек, два самоходных и одно буксируемое орудие, 12 минометов, один танк, одна боевая бронированная машина, один ЗРК, одна установка РСЗО, семь автомобилей, 15 лодок, 38 БПЛА, 19 объектов военной инфраструктуры (складов, пунктов наблюдения и управлении). По его словам, у противника растет число заболевших и обмороженных, эвакуация больных и раненых через реку практически невозможна. "Многие боевики попадают в плен с тяжелейшими обморожениями и некрозом тканей. Также известно, что так называемые "морские пехотинцы" и "лодочники" отказываются плыть на утлых суденышках на левый берег. Да это почти и невозможно из-за замерзания проток и обмерзания берегов Днепра", - подчеркнул губернатор. По его словам, украинские солдаты почти не перемещаются в Крынках, не ведут разведки и не владеют обстановкой о местах нахождения российских военных. "Эти малоподвижные мишени поражают наши артиллеристы и операторы дронов", - подчеркнул губернатор. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20240114/shmygal-1921283009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , днепр (город), россия, владимир путин, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Россия, Владимир Путин, Владимир Сальдо
Сальдо оценил потери ВСУ в Крынках за неделю
Сальдо заявил, что потери ВСУ в Крынках за неделю превысили 200 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости.
Потери украинских войск, занявших позиции в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области за неделю превысили 200 человек, оставшиеся оказались в отчаянном положении, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале
.
Президент России Владимир Путин
в рамках большой ежегодной пресс-конференции в конце декабря заявил, что украинские военные попали в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области в огневой мешок. По его словам, сторона противника бросает в Крынки личный состав исключительно по политическим соображениям.
«
"В связи с похолоданием и замерзанием речных проток, сидящие по подвалам в Крынках украинские боевики оказались в отчаянном положении. Об этом сообщает наша разведка на основе данных радиоперехватов", - написал Сальдо.
Общие потери противника в живой силе, по словам Сальдо, за последнюю неделю составили свыше 200 человек, два самоходных и одно буксируемое орудие, 12 минометов, один танк, одна боевая бронированная машина, один ЗРК, одна установка РСЗО, семь автомобилей, 15 лодок, 38 БПЛА, 19 объектов военной инфраструктуры (складов, пунктов наблюдения и управлении).
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По его словам, у противника растет число заболевших и обмороженных, эвакуация больных и раненых через реку практически невозможна.
«
"Многие боевики попадают в плен с тяжелейшими обморожениями и некрозом тканей. Также известно, что так называемые "морские пехотинцы" и "лодочники" отказываются плыть на утлых суденышках на левый берег. Да это почти и невозможно из-за замерзания проток и обмерзания берегов Днепра", - подчеркнул губернатор.
По его словам, украинские солдаты почти не перемещаются в Крынках, не ведут разведки и не владеют обстановкой о местах нахождения российских военных.
«
"Эти малоподвижные мишени поражают наши артиллеристы и операторы дронов", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон
, остается под Украиной
.
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