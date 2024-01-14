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Серьезные последствия. СМИ раскрыли, как удар "Кинжалами" повлияет на ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024
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11:32 14.01.2024
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Серьезные последствия. СМИ раскрыли, как удар "Кинжалами" повлияет на ВСУ
Серьезные последствия. СМИ раскрыли, как удар "Кинжалами" повлияет на ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024
Серьезные последствия. СМИ раскрыли, как удар "Кинжалами" повлияет на ВСУ
Уничтожение объектов ВПК на Украине ракетами "Кинжал" серьезно ухудшит ситуацию с боеприпасами у ВСУ, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T11:32
2024-01-14T11:32
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киев
россия
вооруженные силы украины
ракетный комплекс "кинжал"
политика
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Уничтожение объектов ВПК на Украине ракетами "Кинжал" серьезно ухудшит ситуацию с боеприпасами у ВСУ, пишет американский журнал Military Watch.&quot;Поскольку большая часть артиллерии и бронетехники Украины использует боеприпасы советского образца, западные союзники Киева испытывают особые трудности с поставками снарядов, так как массово их не производят. Таким образом, уничтожение этих объектов оборонной промышленности может значительно усугубить и без того острую нехватку боеприпасов в украинской армии, от которой страдают самые разные соединения, будь то артиллерийские подразделения или элитные механизированные бригады&quot;, — говорится в материале.Журналисты также отметили, что российские авиаудары с применением "Кинжалов" участились из-за увеличения их производства.В субботу Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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украина, киев, россия, вооруженные силы украины, ракетный комплекс "кинжал", политика
Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Ракетный комплекс "Кинжал", Политика
Серьезные последствия. СМИ раскрыли, как удар "Кинжалами" повлияет на ВСУ

MWM: уничтожение объектов ВПК на Украине усилит нехватку боеприпасов у ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИстребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал"
Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М Кинжал - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Уничтожение объектов ВПК на Украине ракетами "Кинжал" серьезно ухудшит ситуацию с боеприпасами у ВСУ, пишет американский журнал Military Watch.
«

"Поскольку большая часть артиллерии и бронетехники Украины использует боеприпасы советского образца, западные союзники Киева испытывают особые трудности с поставками снарядов, так как массово их не производят. Таким образом, уничтожение этих объектов оборонной промышленности может значительно усугубить и без того острую нехватку боеприпасов в украинской армии, от которой страдают самые разные соединения, будь то артиллерийские подразделения или элитные механизированные бригады", — говорится в материале.

Журналисты также отметили, что российские авиаудары с применением "Кинжалов" участились из-за увеличения их производства.
В субботу Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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