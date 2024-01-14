Серьезные последствия. СМИ раскрыли, как удар "Кинжалами" повлияет на ВСУ
MWM: уничтожение объектов ВПК на Украине усилит нехватку боеприпасов у ВСУ
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИстребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал"
Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Уничтожение объектов ВПК на Украине ракетами "Кинжал" серьезно ухудшит ситуацию с боеприпасами у ВСУ, пишет американский журнал Military Watch.
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"Поскольку большая часть артиллерии и бронетехники Украины использует боеприпасы советского образца, западные союзники Киева испытывают особые трудности с поставками снарядов, так как массово их не производят. Таким образом, уничтожение этих объектов оборонной промышленности может значительно усугубить и без того острую нехватку боеприпасов в украинской армии, от которой страдают самые разные соединения, будь то артиллерийские подразделения или элитные механизированные бригады", — говорится в материале.
Журналисты также отметили, что российские авиаудары с применением "Кинжалов" участились из-за увеличения их производства.
В субботу Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.