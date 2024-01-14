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Москвичам рекомендуют на следующей неделе отказаться от поездок на машинах - РИА Новости, 14.01.2024
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19:11 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/poezdki-1921311993.html
Москвичам рекомендуют на следующей неделе отказаться от поездок на машинах
Москвичам рекомендуют на следующей неделе отказаться от поездок на машинах - РИА Новости, 14.01.2024
Москвичам рекомендуют на следующей неделе отказаться от поездок на машинах
Департамент транспорта столицы рекомендует москвичам отказаться на следующей неделе от поездок на автомобиле в пользу городского транспорта из-за ожидающегося... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T19:11
2024-01-14T19:11
общество
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Департамент транспорта столицы рекомендует москвичам отказаться на следующей неделе от поездок на автомобиле в пользу городского транспорта из-за ожидающегося снега. "По прогнозу синоптиков, на этой неделе в Москве будет снег. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. Метро, МЦК, МЦД работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ведомство просит водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, внимательно следить за дорогой и не отвлекаться на телефон.
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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
Москвичам рекомендуют на следующей неделе отказаться от поездок на машинах

Москвичам рекомендуют на следующей неделе не ездить на машинах из-за снега

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМашины на дороге в Москве
Машины на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Машины на дороге в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Департамент транспорта столицы рекомендует москвичам отказаться на следующей неделе от поездок на автомобиле в пользу городского транспорта из-за ожидающегося снега.
«
"По прогнозу синоптиков, на этой неделе в Москве будет снег. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. Метро, МЦК, МЦД работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ведомство просит водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, внимательно следить за дорогой и не отвлекаться на телефон.
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ОбществоМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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