https://ria.ru/20240114/poezdki-1921311993.html

Москвичам рекомендуют на следующей неделе отказаться от поездок на машинах

Москвичам рекомендуют на следующей неделе отказаться от поездок на машинах - РИА Новости, 14.01.2024

Москвичам рекомендуют на следующей неделе отказаться от поездок на машинах

Департамент транспорта столицы рекомендует москвичам отказаться на следующей неделе от поездок на автомобиле в пользу городского транспорта из-за ожидающегося... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T19:11

2024-01-14T19:11

2024-01-14T19:11

общество

москва

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Департамент транспорта столицы рекомендует москвичам отказаться на следующей неделе от поездок на автомобиле в пользу городского транспорта из-за ожидающегося снега. "По прогнозу синоптиков, на этой неделе в Москве будет снег. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. Метро, МЦК, МЦД работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ведомство просит водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, внимательно следить за дорогой и не отвлекаться на телефон.

https://ria.ru/20240114/metel-1921307138.html

москва

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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк)