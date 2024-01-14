https://ria.ru/20240114/nesoglasie-1921274735.html

МИД Британии выразил несогласие с мнением Турции по поводу ударов по Йемену

МИД Британии выразил несогласие с мнением Турции по поводу ударов по Йемену - РИА Новости, 14.01.2024

МИД Британии выразил несогласие с мнением Турции по поводу ударов по Йемену

Великобритания не согласна с мнением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что при американо-британских ударах по Йемену была применена непропорциональная... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T14:14

2024-01-14T14:14

2024-01-14T14:14

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Великобритания не согласна с мнением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что при американо-британских ударах по Йемену была применена непропорциональная сила, заявил глава МИД Дэвид Кэмерон. Ранее президент Турции, комментируя американские и британские удары в Йемене, заявлял, что Запад стремится превратить Красное море в "кровавое озеро". Эрдоган отметил, что была применена непропорциональная сила. "Мы не согласны с тем, что сказал президент Эрдоган... наши действия поддержала коалиция с участием большого числа стран", - заявил Кэмерон в интервью британскому телеканалу Sky News. Глава МИД Великобритании отметил, что Турция является важным союзником по НАТО, но в данном случае позиции не совпадают. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240114/yemen-1921221384.html

https://ria.ru/20240113/operatsiya-1921157685.html

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