МИД Британии выразил несогласие с мнением Турции по поводу ударов по Йемену
МИД Британии выразил несогласие с мнением Эрдогана по поводу ударов по Йемену
Дэвид Кэмерон . Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Великобритания не согласна с мнением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что при американо-британских ударах по Йемену была применена непропорциональная сила, заявил глава МИД Дэвид Кэмерон.
Ранее президент Турции, комментируя американские и британские удары в Йемене, заявлял, что Запад стремится превратить Красное море в "кровавое озеро". Эрдоган отметил, что была применена непропорциональная сила.
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"Мы не согласны с тем, что сказал президент Эрдоган... наши действия поддержала коалиция с участием большого числа стран", - заявил Кэмерон в интервью британскому телеканалу Sky News.
Глава МИД Великобритании отметил, что Турция является важным союзником по НАТО, но в данном случае позиции не совпадают.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.