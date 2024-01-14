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Расчеты минометов уничтожили в зоне СВО взводно-опорный пункт ВСУ
Расчеты минометов уничтожили в зоне СВО взводно-опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024
Расчеты минометов уничтожили в зоне СВО взводно-опорный пункт ВСУ
Минометчики общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взводно-опорный пункт ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T06:02
2024-01-14T06:02
2024-01-14T06:02
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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Минометчики общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взводно-опорный пункт ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведчиками соединения был выявлен новый взводно-опорный пункт ВСУ в районе одного из населенных пунктов на купянском направлении. Команду на уничтожение получили военнослужащие минометной батареи на 120-мм минометах 2Б11. Беглым огнем осколочно-фугасными минами личный состав ВСУ был уничтожен", - заявили в МО РФ. В оборонном ведомстве отметили, что огонь минометчиков корректировали разведчики на переднем крае обороны с помощью визуальных средств наблюдения. "В последнее время работаем по целям артиллерийского типа, танкам, укрепрайонам. Сегодня с этого орудия мы работали по танку и поддерживали огнем нашу пехоту", - сказал командир орудия "Гиацинт-С" Константин Пузырев.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты минометов уничтожили в зоне СВО взводно-опорный пункт ВСУ
Расчеты минометов уничтожили на Купянском направлении взводно-опорный пункт ВСУ
ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Минометчики общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взводно-опорный пункт ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Разведчиками соединения был выявлен новый взводно-опорный пункт ВСУ в районе одного из населенных пунктов на купянском направлении. Команду на уничтожение получили военнослужащие минометной батареи на 120-мм минометах 2Б11. Беглым огнем осколочно-фугасными минами личный состав ВСУ был уничтожен", - заявили в МО РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что огонь минометчиков корректировали разведчики на переднем крае обороны с помощью визуальных средств наблюдения.
"В последнее время работаем по целям артиллерийского типа, танкам, укрепрайонам. Сегодня с этого орудия мы работали по танку и поддерживали огнем нашу пехоту", - сказал командир орудия "Гиацинт-С" Константин Пузырев.
Расчеты "Гиацинтов" уничтожили на Купянском направлении танк ВСУ