https://ria.ru/20240114/minomety-1921234236.html

Расчеты минометов уничтожили в зоне СВО взводно-опорный пункт ВСУ

Расчеты минометов уничтожили в зоне СВО взводно-опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024

Расчеты минометов уничтожили в зоне СВО взводно-опорный пункт ВСУ

Минометчики общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взводно-опорный пункт ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T06:02

2024-01-14T06:02

2024-01-14T06:02

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Минометчики общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взводно-опорный пункт ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведчиками соединения был выявлен новый взводно-опорный пункт ВСУ в районе одного из населенных пунктов на купянском направлении. Команду на уничтожение получили военнослужащие минометной батареи на 120-мм минометах 2Б11. Беглым огнем осколочно-фугасными минами личный состав ВСУ был уничтожен", - заявили в МО РФ. В оборонном ведомстве отметили, что огонь минометчиков корректировали разведчики на переднем крае обороны с помощью визуальных средств наблюдения. "В последнее время работаем по целям артиллерийского типа, танкам, укрепрайонам. Сегодня с этого орудия мы работали по танку и поддерживали огнем нашу пехоту", - сказал командир орудия "Гиацинт-С" Константин Пузырев.

https://ria.ru/20240114/giatsint-1921231937.html

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