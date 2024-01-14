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В Приморье ищут таскающего сельских собак медведя-шатуна - РИА Новости, 14.01.2024
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01:45 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/medved-1921224686.html
В Приморье ищут таскающего сельских собак медведя-шатуна
В Приморье ищут таскающего сельских собак медведя-шатуна - РИА Новости, 14.01.2024
В Приморье ищут таскающего сельских собак медведя-шатуна
Специалисты охотнадзора ищут медведя-шатуна, который таскает собак в Красноармейском районе Приморья, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T01:45
2024-01-14T01:45
красноармейский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Специалисты охотнадзора ищут медведя-шатуна, который таскает собак в Красноармейском районе Приморья, сообщает центр "Амурский тигр". "Двенадцатого января медведь-шатун зашёл в село Таборово Красноармейского района Приморского края и украл собаку. На следующий день, 13 января жертвой косолапого стала еще одна собака. Скорее всего, медведя кто-то потревожил на берлоге, и косолапый пошел добывать себе еду", - говорится в сообщении. Возможно, но гораздо менее вероятно, что зверь в силу травм или болезней не смог набрать вес, чтобы зимовка прошла штатно, считают в центре "Амурский тигр". Шатуна ищут сотрудники службы охотнадзора Приморского края, работающие при поддержке центра "Амурский тигр". Минлесхоз региона просит граждан проявлять осторожность и сообщать обо вех достоверных конфликтных ситуациях с дикими животными по телефону горячей линии 8(423) 239-09-90.
https://ria.ru/20240109/rosprirodnadzor-1920297586.html
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красноармейский район, приморский край
Красноармейский район, Приморский край
В Приморье ищут таскающего сельских собак медведя-шатуна

Охотнадзор Приморья ищет медведя-шатуна, таскающего собак из села Таборово

© РИА Новости / Дмитрий Третьяков | Перейти в медиабанкМедведь
Медведь - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Третьяков
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Медведь. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Специалисты охотнадзора ищут медведя-шатуна, который таскает собак в Красноармейском районе Приморья, сообщает центр "Амурский тигр".
"Двенадцатого января медведь-шатун зашёл в село Таборово Красноармейского района Приморского края и украл собаку. На следующий день, 13 января жертвой косолапого стала еще одна собака. Скорее всего, медведя кто-то потревожил на берлоге, и косолапый пошел добывать себе еду", - говорится в сообщении.
Возможно, но гораздо менее вероятно, что зверь в силу травм или болезней не смог набрать вес, чтобы зимовка прошла штатно, считают в центре "Амурский тигр".
Шатуна ищут сотрудники службы охотнадзора Приморского края, работающие при поддержке центра "Амурский тигр".
Минлесхоз региона просит граждан проявлять осторожность и сообщать обо вех достоверных конфликтных ситуациях с дикими животными по телефону горячей линии 8(423) 239-09-90.
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