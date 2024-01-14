https://ria.ru/20240114/medved-1921224686.html

В Приморье ищут таскающего сельских собак медведя-шатуна

В Приморье ищут таскающего сельских собак медведя-шатуна - РИА Новости, 14.01.2024

В Приморье ищут таскающего сельских собак медведя-шатуна

Специалисты охотнадзора ищут медведя-шатуна, который таскает собак в Красноармейском районе Приморья, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T01:45

2024-01-14T01:45

2024-01-14T01:45

красноармейский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Специалисты охотнадзора ищут медведя-шатуна, который таскает собак в Красноармейском районе Приморья, сообщает центр "Амурский тигр". "Двенадцатого января медведь-шатун зашёл в село Таборово Красноармейского района Приморского края и украл собаку. На следующий день, 13 января жертвой косолапого стала еще одна собака. Скорее всего, медведя кто-то потревожил на берлоге, и косолапый пошел добывать себе еду", - говорится в сообщении. Возможно, но гораздо менее вероятно, что зверь в силу травм или болезней не смог набрать вес, чтобы зимовка прошла штатно, считают в центре "Амурский тигр". Шатуна ищут сотрудники службы охотнадзора Приморского края, работающие при поддержке центра "Амурский тигр". Минлесхоз региона просит граждан проявлять осторожность и сообщать обо вех достоверных конфликтных ситуациях с дикими животными по телефону горячей линии 8(423) 239-09-90.

https://ria.ru/20240109/rosprirodnadzor-1920297586.html

красноармейский район

приморский край

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красноармейский район, приморский край