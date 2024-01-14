https://ria.ru/20240114/maldivy-1921288029.html

Мальдивы попросили Индию вывести своих военных, пишут СМИ

Мальдивы попросили Индию вывести своих военных, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2024

Мальдивы попросили Индию вывести своих военных, пишут СМИ

Руководство Мальдивских островов призвало Индию вывести своих военнослужащих к 15 марта, сообщает телеканал India TV. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T15:42

2024-01-14T15:42

2024-01-14T15:42

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мальдивы

индия

нью-дели

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 янв – РИА Новости. Руководство Мальдивских островов призвало Индию вывести своих военнослужащих к 15 марта, сообщает телеканал India TV. По данным телеканала, этот вопрос обсуждался на встрече представителей Высшей комиссии Индии на Мальдивах в министерстве иностранных дел в Мале. "По данным нескольких мальдивских СМИ, в том числе Dhauru Maldives Media, официальные лица обсудили присутствие индийских военнослужащих в стране и попросили Нью-Дели вывести свои войска к 15 марта", - сообщает телеканал. Ранее президент Мальдив Мохамед Муиззу сообщил, что правительство Индии согласилось вывести своих солдат с Мальдивских островов. Индия и Мальдивы активно сотрудничают в сфере обороны с 1988 года, когда индийская армия по просьбе президента Момуна Абдулы Гаюма предотвратила попытку государственного переворота со стороны группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама". На Мальдивах расположены 88 индийских военнослужащих, которые обслуживают спонсируемые Нью-Дели радиолокационные станции и самолеты наблюдения. Также исключительную экономическую зону Мальдивских островов помогают патрулировать индийские военные корабли.

https://ria.ru/20231027/maldivy-1905550060.html

https://ria.ru/20240110/maldivy-1920484433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мальдивы, индия, нью-дели