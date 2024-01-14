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Мальдивы попросили Индию вывести своих военных, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2024
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15:42 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/maldivy-1921288029.html
Мальдивы попросили Индию вывести своих военных, пишут СМИ
Мальдивы попросили Индию вывести своих военных, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2024
Мальдивы попросили Индию вывести своих военных, пишут СМИ
Руководство Мальдивских островов призвало Индию вывести своих военнослужащих к 15 марта, сообщает телеканал India TV. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T15:42
2024-01-14T15:42
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 янв – РИА Новости. Руководство Мальдивских островов призвало Индию вывести своих военнослужащих к 15 марта, сообщает телеканал India TV. По данным телеканала, этот вопрос обсуждался на встрече представителей Высшей комиссии Индии на Мальдивах в министерстве иностранных дел в Мале. "По данным нескольких мальдивских СМИ, в том числе Dhauru Maldives Media, официальные лица обсудили присутствие индийских военнослужащих в стране и попросили Нью-Дели вывести свои войска к 15 марта", - сообщает телеканал. Ранее президент Мальдив Мохамед Муиззу сообщил, что правительство Индии согласилось вывести своих солдат с Мальдивских островов. Индия и Мальдивы активно сотрудничают в сфере обороны с 1988 года, когда индийская армия по просьбе президента Момуна Абдулы Гаюма предотвратила попытку государственного переворота со стороны группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама". На Мальдивах расположены 88 индийских военнослужащих, которые обслуживают спонсируемые Нью-Дели радиолокационные станции и самолеты наблюдения. Также исключительную экономическую зону Мальдивских островов помогают патрулировать индийские военные корабли.
https://ria.ru/20231027/maldivy-1905550060.html
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в мире, мальдивы, индия, нью-дели
В мире, Мальдивы, Индия, Нью-Дели
Мальдивы попросили Индию вывести своих военных, пишут СМИ

India TV: Мальдивы попросили Индию вывести своих военных до 15 марта

© iStock.com / niromaksВид на город Мале, Мальдивы
Вид на город Мале, Мальдивы - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© iStock.com / niromaks
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 янв – РИА Новости. Руководство Мальдивских островов призвало Индию вывести своих военнослужащих к 15 марта, сообщает телеканал India TV.
По данным телеканала, этот вопрос обсуждался на встрече представителей Высшей комиссии Индии на Мальдивах в министерстве иностранных дел в Мале.
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"По данным нескольких мальдивских СМИ, в том числе Dhauru Maldives Media, официальные лица обсудили присутствие индийских военнослужащих в стране и попросили Нью-Дели вывести свои войска к 15 марта", - сообщает телеканал.
Ранее президент Мальдив Мохамед Муиззу сообщил, что правительство Индии согласилось вывести своих солдат с Мальдивских островов.
Индия и Мальдивы активно сотрудничают в сфере обороны с 1988 года, когда индийская армия по просьбе президента Момуна Абдулы Гаюма предотвратила попытку государственного переворота со стороны группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама".
На Мальдивах расположены 88 индийских военнослужащих, которые обслуживают спонсируемые Нью-Дели радиолокационные станции и самолеты наблюдения. Также исключительную экономическую зону Мальдивских островов помогают патрулировать индийские военные корабли.
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