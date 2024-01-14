Мальдивы попросили Индию вывести своих военных, пишут СМИ
India TV: Мальдивы попросили Индию вывести своих военных до 15 марта
© iStock.com / niromaksВид на город Мале, Мальдивы
© iStock.com / niromaks
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 янв – РИА Новости. Руководство Мальдивских островов призвало Индию вывести своих военнослужащих к 15 марта, сообщает телеканал India TV.
По данным телеканала, этот вопрос обсуждался на встрече представителей Высшей комиссии Индии на Мальдивах в министерстве иностранных дел в Мале.
"По данным нескольких мальдивских СМИ, в том числе Dhauru Maldives Media, официальные лица обсудили присутствие индийских военнослужащих в стране и попросили Нью-Дели вывести свои войска к 15 марта", - сообщает телеканал.
Ранее президент Мальдив Мохамед Муиззу сообщил, что правительство Индии согласилось вывести своих солдат с Мальдивских островов.
Индия и Мальдивы активно сотрудничают в сфере обороны с 1988 года, когда индийская армия по просьбе президента Момуна Абдулы Гаюма предотвратила попытку государственного переворота со стороны группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама".
На Мальдивах расположены 88 индийских военнослужащих, которые обслуживают спонсируемые Нью-Дели радиолокационные станции и самолеты наблюдения. Также исключительную экономическую зону Мальдивских островов помогают патрулировать индийские военные корабли.