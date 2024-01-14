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Япония заявила протест Северной Корее из-за пуска ракеты
Япония заявила протест Северной Корее из-за пуска ракеты - РИА Новости, 14.01.2024
Япония заявила протест Северной Корее из-за пуска ракеты
Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском баллистической ракеты, сообщило министерство обороны Японии. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T12:18
2024-01-14T12:18
2024-01-14T12:18
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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском баллистической ракеты, сообщило министерство обороны Японии. "Включая повторяющие пуски баллистических ракет до сих пор, действия Северной Кореи угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и мира. Такие пуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции СБ ООН и представляют серьезную проблему для народа. Наша страна заявила Северной Корее решительный протест и осуждение", - говорится в сообщении министерства. Северная Корея провела пуск баллистической ракеты в 14.53 (8.53 мск). Вскоре она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. В связи с пуском при канцелярии премьер-министра Японии был создан кризисный штаб. Это первый ракетный пуск Северной Кореи в этом году.
https://ria.ru/20240114/raketa-1921258751.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, оон
Япония заявила протест Северной Корее из-за пуска ракеты
Миноборны Японии: действия КНДР угрожают миру и безопасности нашей страны
ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском баллистической ракеты, сообщило министерство обороны Японии.
"Включая повторяющие пуски баллистических ракет до сих пор, действия Северной Кореи угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и мира. Такие пуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции СБ ООН
и представляют серьезную проблему для народа. Наша страна заявила Северной Корее решительный протест и осуждение", - говорится в сообщении министерства.
КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности, заявили в Сеуле
Северная Корея провела пуск баллистической ракеты в 14.53 (8.53 мск). Вскоре она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
В связи с пуском при канцелярии премьер-министра Японии был создан кризисный штаб.
Это первый ракетный пуск Северной Кореи в этом году.
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии