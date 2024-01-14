https://ria.ru/20240114/italiya-1921227042.html

Италия пообещала принять участие в военной операции ЕС в Красном море

Италия пообещала принять участие в военной операции ЕС в Красном море - РИА Новости, 14.01.2024

Италия пообещала принять участие в военной операции ЕС в Красном море

Италия примет участие в возможной операции Евросоюза по защите торговых судов в Красном море от нападений движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T02:27

2024-01-14T02:27

2024-01-14T02:27

красное море

италия

йемен

гуидо крозетто

джо байден

евросоюз

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Италия примет участие в возможной операции Евросоюза по защите торговых судов в Красном море от нападений движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Ранее агентство Блумберг сообщало, что страны-члены ЕС рассматривают возможность проведения новой военно-морской операции в Красном море. Издание EUobserver сообщало, что Евросоюз планирует к марту направить по меньшей мере три военных корабля в Красное море, чтобы помочь остановить атаки хуситов на торговые суда. "Италия, безусловно, примет участие (в операции Евросоюза), поскольку через Красное море проходят 15% кораблей мировой морской торговли. Италия - наиболее пострадавшая страна. У нас уже есть в этом районе корабль, который защищает наши корабли", - заявил Крозетто в интервью телеканалу Rai1. Кроме того, министр обороны подтвердил, что Рим не получал предложение принять участие в ударах по позициям хуситов, поскольку союзники Италии "прекрасно знают", что правительству потребовалась бы поддержка парламента для участия в любых военных действиях. Ранее в правительственном Дворце Киджи заявили, что Италия осуждает нападения йеменского движения хуситов на корабли в Красном море и поддерживает действия союзников по обеспечению безопасного судоходства. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240114/yemen-1921221384.html

https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921081530.html

красное море

италия

йемен

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красное море, италия, йемен, гуидо крозетто, джо байден, евросоюз, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире