Италия пообещала принять участие в военной операции ЕС в Красном море
Минобороны Италии: Рим примкнет к операции ЕС по защите судов в Красном море
Итальянский фрегат Virginio Fasan. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Италия примет участие в возможной операции Евросоюза по защите торговых судов в Красном море от нападений движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что страны-члены ЕС рассматривают возможность проведения новой военно-морской операции в Красном море. Издание EUobserver сообщало, что Евросоюз планирует к марту направить по меньшей мере три военных корабля в Красное море, чтобы помочь остановить атаки хуситов на торговые суда.
"Италия, безусловно, примет участие (в операции Евросоюза), поскольку через Красное море проходят 15% кораблей мировой морской торговли. Италия - наиболее пострадавшая страна. У нас уже есть в этом районе корабль, который защищает наши корабли", - заявил Крозетто в интервью телеканалу Rai1.
Кроме того, министр обороны подтвердил, что Рим не получал предложение принять участие в ударах по позициям хуситов, поскольку союзники Италии "прекрасно знают", что правительству потребовалась бы поддержка парламента для участия в любых военных действиях.
Ранее в правительственном Дворце Киджи заявили, что Италия осуждает нападения йеменского движения хуситов на корабли в Красном море и поддерживает действия союзников по обеспечению безопасного судоходства.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.