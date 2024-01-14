https://ria.ru/20240114/granitsa-1921266926.html

Все больше украинцев уезжают по поддельным документам, заявили в Киеве

Все больше украинцев уезжают по поддельным документам, заявили в Киеве - РИА Новости, 14.01.2024

Все больше украинцев уезжают по поддельным документам, заявили в Киеве

Мужчины призывного возраста на Украине все чаще пытаются выехать за границу по поддельным документам, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T12:55

2024-01-14T12:55

2024-01-14T12:55

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835235357_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6225bc7ad162abb71f51f9f8d7b44a04.jpg

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Мужчины призывного возраста на Украине все чаще пытаются выехать за границу по поддельным документам, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. "Каждый день задерживаем нарушителей... В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или когда цель поездки не отвечает норме, по которой разрешено пересечь границу", - сказал Демченко в эфире телеканала "Рада". Ранее Демченко сообщал, что представители военкоматов на контрольно-пропускных пунктах Украины имеют право потребовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240106/mobilizatsiya-1919943198.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина