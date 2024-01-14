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Все больше украинцев уезжают по поддельным документам, заявили в Киеве - РИА Новости, 14.01.2024
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12:55 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/granitsa-1921266926.html
Все больше украинцев уезжают по поддельным документам, заявили в Киеве
Все больше украинцев уезжают по поддельным документам, заявили в Киеве - РИА Новости, 14.01.2024
Все больше украинцев уезжают по поддельным документам, заявили в Киеве
Мужчины призывного возраста на Украине все чаще пытаются выехать за границу по поддельным документам, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T12:55
2024-01-14T12:55
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Мужчины призывного возраста на Украине все чаще пытаются выехать за границу по поддельным документам, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. "Каждый день задерживаем нарушителей... В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или когда цель поездки не отвечает норме, по которой разрешено пересечь границу", - сказал Демченко в эфире телеканала "Рада". Ранее Демченко сообщал, что представители военкоматов на контрольно-пропускных пунктах Украины имеют право потребовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Все больше украинцев уезжают по поддельным документам, заявили в Киеве

Госпогранслужба: все больше украинцев пытаются выехать по поддельным документам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Мужчины призывного возраста на Украине все чаще пытаются выехать за границу по поддельным документам, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Каждый день задерживаем нарушителей... В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или когда цель поездки не отвечает норме, по которой разрешено пересечь границу", - сказал Демченко в эфире телеканала "Рада".
Ранее Демченко сообщал, что представители военкоматов на контрольно-пропускных пунктах Украины имеют право потребовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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