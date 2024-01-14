https://ria.ru/20240114/fermery-1921320176.html

Переговоры румынских фермеров с Минфином провалились, сообщили СМИ

Переговоры румынских фермеров с Минфином провалились, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.01.2024

Переговоры румынских фермеров с Минфином провалились, сообщили СМИ

Протест фермеров Румынии продолжится после того, как дискуссии, проходившие в воскресенье более трех часов в министерстве финансов, закончились безрезультатно,... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T20:32

2024-01-14T20:32

2024-01-14T20:32

в мире

румыния

бухарест

украина

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921289186_0:1:780:440_1920x0_80_0_0_92b9d0267d63bb00de00570c699f7a52.jpg

КИШИНЕВ, 14 янв – РИА Новости. Протест фермеров Румынии продолжится после того, как дискуссии, проходившие в воскресенье более трех часов в министерстве финансов, закончились безрезультатно, сообщили на сайте телеканала Digi24. Ранее СМИ сообщали, что протест фермеров начался в среду, 10 января, спонтанно. Некоторые из аграриев тогда заявили, что намерены прибыть в Бухарест с сельскохозяйственной техникой. Фермеры из нескольких уездов вышли на улицы с тракторами, к вечеру они остановились на въезде в столицу, а в четверг отправились с протестом к правительству. "Мы заявляем, что никакого соглашения (на встрече в минфине – ред.) достигнуто не было. Не найдено решений по сокращению бюджетных расходов по всем направлениям. Протест будет продолжаться бесконечно, пока власти не поймут, что их неспособность управлять страной реальна", - цитирует телеканал представителя фермеров Дануца Андруш. Лидер протестного движения отметил, что все дело в деньгах. "Все бюджеты получают деньги через министерство финансов. Посредством неправильных решений государственные учреждения выкачивают деньги, государство должно перекрыть кран", - заявил Андруш. Фермеры выражают свое недовольство рядом проблем в аграрном секторе, от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины.

https://ria.ru/20231206/lozh-1914082960.html

https://ria.ru/20231201/moldaviya-1913131832.html

румыния

бухарест

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния, бухарест, украина, министерство финансов рф (минфин россии)