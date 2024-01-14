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Переговоры румынских фермеров с Минфином провалились, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.01.2024
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20:32 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/fermery-1921320176.html
Переговоры румынских фермеров с Минфином провалились, сообщили СМИ
Переговоры румынских фермеров с Минфином провалились, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.01.2024
Переговоры румынских фермеров с Минфином провалились, сообщили СМИ
Протест фермеров Румынии продолжится после того, как дискуссии, проходившие в воскресенье более трех часов в министерстве финансов, закончились безрезультатно,... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T20:32
2024-01-14T20:32
в мире
румыния
бухарест
украина
министерство финансов рф (минфин россии)
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КИШИНЕВ, 14 янв – РИА Новости. Протест фермеров Румынии продолжится после того, как дискуссии, проходившие в воскресенье более трех часов в министерстве финансов, закончились безрезультатно, сообщили на сайте телеканала Digi24. Ранее СМИ сообщали, что протест фермеров начался в среду, 10 января, спонтанно. Некоторые из аграриев тогда заявили, что намерены прибыть в Бухарест с сельскохозяйственной техникой. Фермеры из нескольких уездов вышли на улицы с тракторами, к вечеру они остановились на въезде в столицу, а в четверг отправились с протестом к правительству. "Мы заявляем, что никакого соглашения (на встрече в минфине – ред.) достигнуто не было. Не найдено решений по сокращению бюджетных расходов по всем направлениям. Протест будет продолжаться бесконечно, пока власти не поймут, что их неспособность управлять страной реальна", - цитирует телеканал представителя фермеров Дануца Андруш. Лидер протестного движения отметил, что все дело в деньгах. "Все бюджеты получают деньги через министерство финансов. Посредством неправильных решений государственные учреждения выкачивают деньги, государство должно перекрыть кран", - заявил Андруш. Фермеры выражают свое недовольство рядом проблем в аграрном секторе, от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины.
https://ria.ru/20231206/lozh-1914082960.html
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в мире, румыния, бухарест, украина, министерство финансов рф (минфин россии)
В мире, Румыния, Бухарест, Украина, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Переговоры румынских фермеров с Минфином провалились, сообщили СМИ

Digi24: румынские фермеры продолжат протесты, переговоры с Минфином провалились

© Фото из соцсетей Румынские фермеры блокируют пункт пропуска на границе с Украиной
 Румынские фермеры блокируют пункт пропуска на границе с Украиной
© Фото из соцсетей
Румынские фермеры блокируют пункт пропуска на границе с Украиной. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 янв – РИА Новости. Протест фермеров Румынии продолжится после того, как дискуссии, проходившие в воскресенье более трех часов в министерстве финансов, закончились безрезультатно, сообщили на сайте телеканала Digi24.
Ранее СМИ сообщали, что протест фермеров начался в среду, 10 января, спонтанно. Некоторые из аграриев тогда заявили, что намерены прибыть в Бухарест с сельскохозяйственной техникой. Фермеры из нескольких уездов вышли на улицы с тракторами, к вечеру они остановились на въезде в столицу, а в четверг отправились с протестом к правительству.
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"Мы заявляем, что никакого соглашения (на встрече в минфине – ред.) достигнуто не было. Не найдено решений по сокращению бюджетных расходов по всем направлениям. Протест будет продолжаться бесконечно, пока власти не поймут, что их неспособность управлять страной реальна", - цитирует телеканал представителя фермеров Дануца Андруш.
Лидер протестного движения отметил, что все дело в деньгах. "Все бюджеты получают деньги через министерство финансов. Посредством неправильных решений государственные учреждения выкачивают деньги, государство должно перекрыть кран", - заявил Андруш.
Фермеры выражают свое недовольство рядом проблем в аграрном секторе, от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины.
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В миреРумынияБухарестУкраинаМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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