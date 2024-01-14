Переговоры румынских фермеров с Минфином провалились, сообщили СМИ
Digi24: румынские фермеры продолжат протесты, переговоры с Минфином провалились
© Фото из соцсетей Румынские фермеры блокируют пункт пропуска на границе с Украиной
© Фото из соцсетей
Румынские фермеры блокируют пункт пропуска на границе с Украиной. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 янв – РИА Новости. Протест фермеров Румынии продолжится после того, как дискуссии, проходившие в воскресенье более трех часов в министерстве финансов, закончились безрезультатно, сообщили на сайте телеканала Digi24.
Ранее СМИ сообщали, что протест фермеров начался в среду, 10 января, спонтанно. Некоторые из аграриев тогда заявили, что намерены прибыть в Бухарест с сельскохозяйственной техникой. Фермеры из нескольких уездов вышли на улицы с тракторами, к вечеру они остановились на въезде в столицу, а в четверг отправились с протестом к правительству.
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"Мы заявляем, что никакого соглашения (на встрече в минфине – ред.) достигнуто не было. Не найдено решений по сокращению бюджетных расходов по всем направлениям. Протест будет продолжаться бесконечно, пока власти не поймут, что их неспособность управлять страной реальна", - цитирует телеканал представителя фермеров Дануца Андруш.
Лидер протестного движения отметил, что все дело в деньгах. "Все бюджеты получают деньги через министерство финансов. Посредством неправильных решений государственные учреждения выкачивают деньги, государство должно перекрыть кран", - заявил Андруш.
Фермеры выражают свое недовольство рядом проблем в аграрном секторе, от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины.