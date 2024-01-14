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Командование ЦВО исполнило мечту ребенка увидеть отца, служащего в зоне СВО - РИА Новости, 14.01.2024
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05:14 14.01.2024 (обновлено: 05:25 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/elka_zhelaniy-1921232224.html
Командование ЦВО исполнило мечту ребенка увидеть отца, служащего в зоне СВО
Командование ЦВО исполнило мечту ребенка увидеть отца, служащего в зоне СВО - РИА Новости, 14.01.2024
Командование ЦВО исполнило мечту ребенка увидеть отца, служащего в зоне СВО
Командование Центрального военного округа (ЦВО) в рамках акции "Елка желаний" исполнило мечту ребенка, который хотел увидеть папу, выполняющего ряд задач в зоне РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T05:14
2024-01-14T05:25
центральный военный округ
россия
екатеринбург
новый год
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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Командование Центрального военного округа (ЦВО) в рамках акции "Елка желаний" исполнило мечту ребенка, который хотел увидеть папу, выполняющего ряд задач в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Известная и самая добрая новогодняя акция "Ёлка желаний" не прекращает свою работу. Продолжая исполнять мечты ребят, школьников из семей военнослужащих, участвующих в специальной операции (СВО). Участие в мероприятии приняло командование Центральным военным округом, организовав сеанс связи между военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, и его семьёй. Отец Серёжи из города Екатеринбург является участником СВО с первых дней", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что организованное командованием группировки войск "Центр" мероприятие дало возможность семье в полном составе увидеться и пообщаться в формате видеовстречи. "Данное мероприятие ещё раз показывает, что все мечты имеют свойство сбываться и даже такое маленькое чудо приносит много добра и счастья в сердца людей", - дополнили в Минобороны РФ.
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центральный военный округ, россия, екатеринбург, новый год
Центральный военный округ, Россия, Екатеринбург, Новый год
Командование ЦВО исполнило мечту ребенка увидеть отца, служащего в зоне СВО

Командование ЦВО организовало сеанс связи между участником СВО и его сыном

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкШапка и шеврон российского военнослужащего
Шапка и шеврон российского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Шапка и шеврон российского военнослужащего. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Командование Центрального военного округа (ЦВО) в рамках акции "Елка желаний" исполнило мечту ребенка, который хотел увидеть папу, выполняющего ряд задач в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Известная и самая добрая новогодняя акция "Ёлка желаний" не прекращает свою работу. Продолжая исполнять мечты ребят, школьников из семей военнослужащих, участвующих в специальной операции (СВО). Участие в мероприятии приняло командование Центральным военным округом, организовав сеанс связи между военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, и его семьёй. Отец Серёжи из города Екатеринбург является участником СВО с первых дней", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что организованное командованием группировки войск "Центр" мероприятие дало возможность семье в полном составе увидеться и пообщаться в формате видеовстречи.
"Данное мероприятие ещё раз показывает, что все мечты имеют свойство сбываться и даже такое маленькое чудо приносит много добра и счастья в сердца людей", - дополнили в Минобороны РФ.
Акция Елка желаний
Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"
5 января, 10:09
 
Центральный военный округРоссияЕкатеринбургНовый год
 
 
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