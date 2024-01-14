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Ефимов: три участка в Басманном районе Москвы реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 14.01.2024
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12:07 14.01.2024 (обновлено: 14:27 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/efimov-1921031029.html
Ефимов: три участка в Басманном районе Москвы реорганизуют по программе КРТ
Ефимов: три участка в Басманном районе Москвы реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 14.01.2024
Ефимов: три участка в Басманном районе Москвы реорганизуют по программе КРТ
Столичные власти решили реорганизовать три неэффективно используемые территории, расположенные в Басманном районе мегаполиса, заявил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T12:07
2024-01-14T14:27
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Столичные власти решили реорганизовать три неэффективно используемые территории, расположенные в Басманном районе мегаполиса, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Как уточнил вице-мэр, площадь данных территорий, расположенных в центре Москвы, составляет более 6 гектаров. Редевелопментом займется оператор, которого назначила столица."Городом принято решение о комплексном развитии трех неэффективно используемых участков на улицах Бакунинской и Большой Почтовой общей площадью свыше 6 гектаров. В течение семи лет назначенный городом оператор возведет здесь около 235 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются в 70 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект может составить около 243 млн рублей. По итогам реализации проекта будет создано 650 рабочих мест", – сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что указанные территории находятся по адресам: улица Бакунинская, владения 74–76 и улица Большая Почтовая, владения 34–40. Данные территории обладают хорошей транспортной доступностью. Рядом с ними расположены станции Московского метрополитена "Бауманская" и "Электрозаводская". Кроме того, поблизости расположено ТТК.По словам министра правительства столицы, главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, данный проект призван создать современный жилой квартал, на котором будет расположена вся необходимая для местных жителей инфраструктура.Вместо старой территории на участках построят свыше 211 тыс. "квадратов" жилой недвижимости, а также там появится более 23 тыс. кв. м общественно-деловых и социальных объектов. Речь идет о дошкольных учреждениях на 200 малышей и школе, рассчитанной на 600 мест. На первых этажах жилых домов будет расположены коммерческие объекты – рестораны, кофейни, банки, спортзалы и так далее.По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строят комфортные жилые кварталы, дорожные развязки и другую инфраструктуру.На территории мегаполиса в настоящий момент на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщал, что более 7,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости построят в Москве инвесторы, победившие на аукционах по комплексному развитию территорий (КРТ) с 2020 года. Участки, где проекты будут воплощаться в жизнь, расположены в 14 московских районах.
https://ria.ru/20240112/mnogofunktsionalnyy_kompleks-1920809592.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман

Ефимов: три участка в Басманном районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Столичные власти решили реорганизовать три неэффективно используемые территории, расположенные в Басманном районе мегаполиса, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Как уточнил вице-мэр, площадь данных территорий, расположенных в центре Москвы, составляет более 6 гектаров. Редевелопментом займется оператор, которого назначила столица.
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"Городом принято решение о комплексном развитии трех неэффективно используемых участков на улицах Бакунинской и Большой Почтовой общей площадью свыше 6 гектаров. В течение семи лет назначенный городом оператор возведет здесь около 235 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются в 70 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект может составить около 243 млн рублей. По итогам реализации проекта будет создано 650 рабочих мест", – сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что указанные территории находятся по адресам: улица Бакунинская, владения 74–76 и улица Большая Почтовая, владения 34–40. Данные территории обладают хорошей транспортной доступностью. Рядом с ними расположены станции Московского метрополитена "Бауманская" и "Электрозаводская". Кроме того, поблизости расположено ТТК.
По словам министра правительства столицы, главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, данный проект призван создать современный жилой квартал, на котором будет расположена вся необходимая для местных жителей инфраструктура.
Вместо старой территории на участках построят свыше 211 тыс. "квадратов" жилой недвижимости, а также там появится более 23 тыс. кв. м общественно-деловых и социальных объектов. Речь идет о дошкольных учреждениях на 200 малышей и школе, рассчитанной на 600 мест. На первых этажах жилых домов будет расположены коммерческие объекты – рестораны, кофейни, банки, спортзалы и так далее.
По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строят комфортные жилые кварталы, дорожные развязки и другую инфраструктуру.
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На территории мегаполиса в настоящий момент на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,45 тыс. га.
Ранее Ефимов сообщал, что более 7,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости построят в Москве инвесторы, победившие на аукционах по комплексному развитию территорий (КРТ) с 2020 года. Участки, где проекты будут воплощаться в жизнь, расположены в 14 московских районах.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим Гаман
 
 
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