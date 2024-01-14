https://ria.ru/20240114/deripaska-1921276558.html

Дерипаска спрогнозировал, когда закончится конфликт на Украине

Дерипаска спрогнозировал, когда закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 14.01.2024

Дерипаска спрогнозировал, когда закончится конфликт на Украине

Конфликт на Украине закончится не раньше мая 2025 года, заявил российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в Telegram, комментируя начало работы с... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T14:32

2024-01-14T14:32

2024-01-14T15:28

специальная военная операция на украине

олег дерипаска

украина

политика

давос

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится не раньше мая 2025 года, заявил российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в Telegram, комментируя начало работы с завтрашнего дня Всемирного экономического форума в Давосе. "США будут представлены на форуме на высоком уровне — приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется", — написал он. При этом Дерипаска отметил, ссылаясь на организаторов, что главной темой форума станут переговоры о мире на Ближнем Востоке и Украине. "Также на повестке — конфликт в секторе Газа: его решение будут обсуждать США вместе с ОАЭ, Катаром и Израилем. Второй важной темой станет обсуждение текущей экономической ситуации на фоне повышения процентных ставок и роста долга", — продолжил он. Бизнесмен отметил, что на форуме в Давосе состоится закрытая встреча руководителей ЦБ; запланированы выступления президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. "Будем внимательно следить за ключевыми событиями форума", — заключил он. Ежегодный Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 15 по 19 января.

https://ria.ru/20240113/ukraina-1920769254.html

https://ria.ru/20240114/tramp-1921231039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег дерипаска, украина, политика, давос