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Дерипаска спрогнозировал, когда закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 14.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 14.01.2024 (обновлено: 15:28 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/deripaska-1921276558.html
Дерипаска спрогнозировал, когда закончится конфликт на Украине
Дерипаска спрогнозировал, когда закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 14.01.2024
Дерипаска спрогнозировал, когда закончится конфликт на Украине
Конфликт на Украине закончится не раньше мая 2025 года, заявил российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в Telegram, комментируя начало работы с... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T14:32
2024-01-14T15:28
специальная военная операция на украине
олег дерипаска
украина
политика
давос
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится не раньше мая 2025 года, заявил российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в Telegram, комментируя начало работы с завтрашнего дня Всемирного экономического форума в Давосе. "США будут представлены на форуме на высоком уровне — приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется", — написал он. При этом Дерипаска отметил, ссылаясь на организаторов, что главной темой форума станут переговоры о мире на Ближнем Востоке и Украине. "Также на повестке — конфликт в секторе Газа: его решение будут обсуждать США вместе с ОАЭ, Катаром и Израилем. Второй важной темой станет обсуждение текущей экономической ситуации на фоне повышения процентных ставок и роста долга", — продолжил он. Бизнесмен отметил, что на форуме в Давосе состоится закрытая встреча руководителей ЦБ; запланированы выступления президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. "Будем внимательно следить за ключевыми событиями форума", — заключил он. Ежегодный Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 15 по 19 января.
https://ria.ru/20240113/ukraina-1920769254.html
https://ria.ru/20240114/tramp-1921231039.html
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олег дерипаска, украина, политика, давос
Специальная военная операция на Украине, Олег Дерипаска, Украина, Политика, Давос
Дерипаска спрогнозировал, когда закончится конфликт на Украине

Дерипаска ожидает окончания конфликта на Украине не раньше мая 2025 года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится не раньше мая 2025 года, заявил российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в Telegram, комментируя начало работы с завтрашнего дня Всемирного экономического форума в Давосе.
«
"США будут представлены на форуме на высоком уровне — приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется", — написал он.
При этом Дерипаска отметил, ссылаясь на организаторов, что главной темой форума станут переговоры о мире на Ближнем Востоке и Украине.
"Также на повестке — конфликт в секторе Газа: его решение будут обсуждать США вместе с ОАЭ, Катаром и Израилем. Второй важной темой станет обсуждение текущей экономической ситуации на фоне повышения процентных ставок и роста долга", — продолжил он.
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Бизнесмен отметил, что на форуме в Давосе состоится закрытая встреча руководителей ЦБ; запланированы выступления президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Будем внимательно следить за ключевыми событиями форума", — заключил он.
Ежегодный Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 15 по 19 января.
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Специальная военная операция на УкраинеОлег ДерипаскаУкраинаПолитикаДавос
 
 
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