https://ria.ru/20240114/demokratiya-1921316928.html

В Тайване заявили о совместном с США продвижении демократии

В Тайване заявили о совместном с США продвижении демократии - РИА Новости, 14.01.2024

В Тайване заявили о совместном с США продвижении демократии

Победивший на выборах главы администрации Тайваня Лай Циндэ, выступающий за независимость острова, поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за поздравления РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T19:55

2024-01-14T19:55

2024-01-14T19:55

в мире

тайвань

сша

китай

энтони блинкен

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Победивший на выборах главы администрации Тайваня Лай Циндэ, выступающий за независимость острова, поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за поздравления с победой и заявил о намерении совместно "продвигать демократию" в Индо-Тихоокеанском регионе. Накануне Блинкен заявил, что США рассчитывают на сотрудничество с новым руководством Тайваня в соответствии с принципом "одного Китая". Блинкен также поздравил с победой нового главу администрации острова, указав на "прочность демократической системы и избирательного процесса" на Тайване. Китай выразил решительный протест США в связи с сообщением госдепа Тайваню, считает его нарушением принципа "одного Китая". "Госсекретарь Блинкен, спасибо за ваши поздравления... Работая вместе с нашими друзьями из США, Тайвань стремится к дальнейшему продвижению демократии, мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе", - написал Лай Циндэ в своем аккаунте в соцсети X. Он также заявил, что сотрудничество Тайваня и США ведомо "общими ценностями и интересами". Лай Циндэ, лидер Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость Тайваня, в субботу одержал победу на выборах главы администрации острова. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, за Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240113/tsinde-1921194059.html

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921175032.html

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в мире, тайвань, сша, китай, энтони блинкен