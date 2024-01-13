https://ria.ru/20240113/zelenskiy-1921093078.html

Сын Трампа выступил с жестким обвинением в адрес Зеленского

Сын Трампа выступил с жестким обвинением в адрес Зеленского - РИА Новости, 13.01.2024

Сын Трампа выступил с жестким обвинением в адрес Зеленского

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обвинил Владимира Зеленского в убийстве американского блогера Гонсало Лира и выразил недовольство... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T04:11

2024-01-13T04:11

2024-01-13T07:16

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такер карлсон

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обвинил Владимира Зеленского в убийстве американского блогера Гонсало Лира и выразил недовольство попустительством Вашингтона в этом вопросе, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил со ссылкой на Гонсало Лиру-старшего, что американский блогер умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за "преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена"."То есть, мы теперь позволяем иностранным получателям наших социальных пособий, таким как Зеленский, убивать наших граждан и наших журналистов???" — возмутился Трамп-младший.По его словам, он мог бы подождать возмущенной реакции американских СМИ в связи с этим инцидентом, однако заранее знает, что ее не последует.СБУ арестовала иностранного блогера в начале мая. Украинское издание "Страна.ua" отметило, что речь, вероятно, идет о Гонсало Лире. Спецслужба оправдывала его арест поддержкой спецоперации и попыткой "бежать от правосудия".Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал отвратительным преступлением гибель американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме.

https://ria.ru/20240113/amerikanets-1921077074.html

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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, такер карлсон, служба безопасности украины, украина