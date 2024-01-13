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Сын Трампа выступил с жестким обвинением в адрес Зеленского - РИА Новости, 13.01.2024
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04:11 13.01.2024 (обновлено: 07:16 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/zelenskiy-1921093078.html
Сын Трампа выступил с жестким обвинением в адрес Зеленского
Сын Трампа выступил с жестким обвинением в адрес Зеленского - РИА Новости, 13.01.2024
Сын Трампа выступил с жестким обвинением в адрес Зеленского
Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обвинил Владимира Зеленского в убийстве американского блогера Гонсало Лира и выразил недовольство... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T04:11
2024-01-13T07:16
в мире
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обвинил Владимира Зеленского в убийстве американского блогера Гонсало Лира и выразил недовольство попустительством Вашингтона в этом вопросе, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил со ссылкой на Гонсало Лиру-старшего, что американский блогер умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за "преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена"."То есть, мы теперь позволяем иностранным получателям наших социальных пособий, таким как Зеленский, убивать наших граждан и наших журналистов???" — возмутился Трамп-младший.По его словам, он мог бы подождать возмущенной реакции американских СМИ в связи с этим инцидентом, однако заранее знает, что ее не последует.СБУ арестовала иностранного блогера в начале мая. Украинское издание "Страна.ua" отметило, что речь, вероятно, идет о Гонсало Лире. Спецслужба оправдывала его арест поддержкой спецоперации и попыткой "бежать от правосудия".Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал отвратительным преступлением гибель американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме.
https://ria.ru/20240113/amerikanets-1921077074.html
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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, такер карлсон, служба безопасности украины, украина
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Служба безопасности Украины, Украина
Сын Трампа выступил с жестким обвинением в адрес Зеленского

Дональд Трамп-младший обвинил Зеленского в убийстве блогера Гонсало Лиры

© AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обвинил Владимира Зеленского в убийстве американского блогера Гонсало Лира и выразил недовольство попустительством Вашингтона в этом вопросе, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил со ссылкой на Гонсало Лиру-старшего, что американский блогер умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за "преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В США обвинили Зеленского в гибели в тюрьме американского блогера
Вчера, 00:44
"То есть, мы теперь позволяем иностранным получателям наших социальных пособий, таким как Зеленский, убивать наших граждан и наших журналистов???" — возмутился Трамп-младший.
По его словам, он мог бы подождать возмущенной реакции американских СМИ в связи с этим инцидентом, однако заранее знает, что ее не последует.
СБУ арестовала иностранного блогера в начале мая. Украинское издание "Страна.ua" отметило, что речь, вероятно, идет о Гонсало Лире. Спецслужба оправдывала его арест поддержкой спецоперации и попыткой "бежать от правосудия".

По информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес — уроженец США, имеет гражданство Чили. В своих роликах в соцсетях он критиковал НАТО, администрацию Байдена, а также Зеленского.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал отвратительным преступлением гибель американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме.
Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Американец Лира написал перед смертью в украинской тюрьме страшное письмо
Вчера, 01:56
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампТакер КарлсонСлужба безопасности УкраиныУкраина
 
 
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