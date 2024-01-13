Сын Трампа выступил с жестким обвинением в адрес Зеленского
Дональд Трамп-младший обвинил Зеленского в убийстве блогера Гонсало Лиры
© AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
© AP Photo / Eduardo Munoz
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обвинил Владимира Зеленского в убийстве американского блогера Гонсало Лира и выразил недовольство попустительством Вашингтона в этом вопросе, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил со ссылкой на Гонсало Лиру-старшего, что американский блогер умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за "преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена".
"То есть, мы теперь позволяем иностранным получателям наших социальных пособий, таким как Зеленский, убивать наших граждан и наших журналистов???" — возмутился Трамп-младший.
По его словам, он мог бы подождать возмущенной реакции американских СМИ в связи с этим инцидентом, однако заранее знает, что ее не последует.
СБУ арестовала иностранного блогера в начале мая. Украинское издание "Страна.ua" отметило, что речь, вероятно, идет о Гонсало Лире. Спецслужба оправдывала его арест поддержкой спецоперации и попыткой "бежать от правосудия".
По информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес — уроженец США, имеет гражданство Чили. В своих роликах в соцсетях он критиковал НАТО, администрацию Байдена, а также Зеленского.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал отвратительным преступлением гибель американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме.