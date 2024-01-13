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СМИ: в Японии обнародовали список людей, потерявшихся после землетрясений
СМИ: в Японии обнародовали список людей, потерявшихся после землетрясений - РИА Новости, 13.01.2024
СМИ: в Японии обнародовали список людей, потерявшихся после землетрясений
Власти японской префектуры Исикава обнародовали список из 26 человек, местопребывание которых до сих пор не удается установить после прошедшего в январе... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T06:17
2024-01-13T06:17
2024-01-13T06:17
япония
исикава
серия землетрясений в японии в 2024 году
в мире
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ТОКИО, 13 янв - РИА Новости. Власти японской префектуры Исикава обнародовали список из 26 человек, местопребывание которых до сих пор не удается установить после прошедшего в январе землетрясения, сообщил телеканал NHK. По последним данным, при землетрясении в Японии погибли 215 человек, ранения и травмы различной степени тяжести получили более 560 человек. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. В субботу из-под завалов разрушенного дома в городе Судзу в этом районе через 124 часа после землетрясения удалось найти живой и спасти 90-летнюю женщину. На утро 13 января более 4,2 тысячи домов частично или полностью разрушены. Без света в префектуре Исикава остаются более 12 тысяч домохозяйств. В префектуре открыты 383 эвакуационных пункта, число эвакуированных составляет более 22,3 тысячи человек. Более 1,9 тысячи человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за обрушения мостов и разрушения дорог. На месте стихийного бедствия работают 6,3 тысячи сотрудников сил самообороны.
https://ria.ru/20240112/zemletryasenie-1920892182.html
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япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году, в мире
Япония, Исикава, Серия землетрясений в Японии в 2024 году, В мире
СМИ: в Японии обнародовали список людей, потерявшихся после землетрясений
NHK: в Японии представили список из 26 человек, потерявшихся после землетрясений
ТОКИО, 13 янв - РИА Новости.
Власти японской префектуры Исикава обнародовали список из 26 человек, местопребывание которых до сих пор не удается установить после прошедшего в январе землетрясения, сообщил телеканал NHK
.
По последним данным, при землетрясении в Японии погибли 215 человек, ранения и травмы различной степени тяжести получили более 560 человек.
У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,9
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра.
В субботу из-под завалов разрушенного дома в городе Судзу в этом районе через 124 часа после землетрясения удалось найти живой и спасти 90-летнюю женщину.
На утро 13 января более 4,2 тысячи домов частично или полностью разрушены. Без света в префектуре Исикава остаются более 12 тысяч домохозяйств. В префектуре открыты 383 эвакуационных пункта, число эвакуированных составляет более 22,3 тысячи человек. Более 1,9 тысячи человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за обрушения мостов и разрушения дорог. На месте стихийного бедствия работают 6,3 тысячи сотрудников сил самообороны.
В Японии начали поисковую операцию в городе, где при пожаре выгорел квартал