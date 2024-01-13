https://ria.ru/20240113/yaponiya-1921097396.html

СМИ: в Японии обнародовали список людей, потерявшихся после землетрясений

СМИ: в Японии обнародовали список людей, потерявшихся после землетрясений - РИА Новости, 13.01.2024

СМИ: в Японии обнародовали список людей, потерявшихся после землетрясений

Власти японской префектуры Исикава обнародовали список из 26 человек, местопребывание которых до сих пор не удается установить после прошедшего в январе... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T06:17

2024-01-13T06:17

2024-01-13T06:17

япония

исикава

серия землетрясений в японии в 2024 году

в мире

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ТОКИО, 13 янв - РИА Новости. Власти японской префектуры Исикава обнародовали список из 26 человек, местопребывание которых до сих пор не удается установить после прошедшего в январе землетрясения, сообщил телеканал NHK. По последним данным, при землетрясении в Японии погибли 215 человек, ранения и травмы различной степени тяжести получили более 560 человек. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. В субботу из-под завалов разрушенного дома в городе Судзу в этом районе через 124 часа после землетрясения удалось найти живой и спасти 90-летнюю женщину. На утро 13 января более 4,2 тысячи домов частично или полностью разрушены. Без света в префектуре Исикава остаются более 12 тысяч домохозяйств. В префектуре открыты 383 эвакуационных пункта, число эвакуированных составляет более 22,3 тысячи человек. Более 1,9 тысячи человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за обрушения мостов и разрушения дорог. На месте стихийного бедствия работают 6,3 тысячи сотрудников сил самообороны.

https://ria.ru/20240112/zemletryasenie-1920892182.html

https://ria.ru/20240109/yaponiya-1920234344.html

япония

исикава

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япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году, в мире