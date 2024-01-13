На Украине отменили воздушную тревогу в нескольких регионах
На Украине отменили воздушную тревогу, продлившуюся около двух часов
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Воздушная тревога, продлившаяся в субботу утром около двух часов, отменена на территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, в 06.11 мск тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Позже в 07.35 тревога распространилась на всю территорию Украины.
В 09.15 тревогу отменили в Киеве и в ряде областей центральной и северо-восточной части Украины. В западных регионах страны сигнал воздушной тревоги перестал звучать в 09.24. Тревога длилась около двух часов в большинстве регионов, три часа она продлилась в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.
Ранее в субботу украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Кропивницком, Кременчуке, в Сумской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне.