https://ria.ru/20240113/trevoga-1921115489.html

На Украине отменили воздушную тревогу в нескольких регионах

На Украине отменили воздушную тревогу в нескольких регионах - РИА Новости, 13.01.2024

На Украине отменили воздушную тревогу в нескольких регионах

Воздушная тревога, продлившаяся в субботу утром около двух часов, отменена на территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T10:02

2024-01-13T10:02

2024-01-13T10:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Воздушная тревога, продлившаяся в субботу утром около двух часов, отменена на территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, в 06.11 мск тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Позже в 07.35 тревога распространилась на всю территорию Украины. В 09.15 тревогу отменили в Киеве и в ряде областей центральной и северо-восточной части Украины. В западных регионах страны сигнал воздушной тревоги перестал звучать в 09.24. Тревога длилась около двух часов в большинстве регионов, три часа она продлилась в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях. Ранее в субботу украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Кропивницком, Кременчуке, в Сумской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне.

https://ria.ru/20240113/baba_yaga-1921092857.html

украина

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, днепропетровская область