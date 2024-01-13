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На Украине отменили воздушную тревогу в нескольких регионах - РИА Новости, 13.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/trevoga-1921115489.html
На Украине отменили воздушную тревогу в нескольких регионах
На Украине отменили воздушную тревогу в нескольких регионах - РИА Новости, 13.01.2024
На Украине отменили воздушную тревогу в нескольких регионах
Воздушная тревога, продлившаяся в субботу утром около двух часов, отменена на территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T10:02
2024-01-13T10:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Воздушная тревога, продлившаяся в субботу утром около двух часов, отменена на территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, в 06.11 мск тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Позже в 07.35 тревога распространилась на всю территорию Украины. В 09.15 тревогу отменили в Киеве и в ряде областей центральной и северо-восточной части Украины. В западных регионах страны сигнал воздушной тревоги перестал звучать в 09.24. Тревога длилась около двух часов в большинстве регионов, три часа она продлилась в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях. Ранее в субботу украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Кропивницком, Кременчуке, в Сумской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне.
https://ria.ru/20240113/baba_yaga-1921092857.html
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в мире, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область
На Украине отменили воздушную тревогу в нескольких регионах

На Украине отменили воздушную тревогу, продлившуюся около двух часов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Воздушная тревога, продлившаяся в субботу утром около двух часов, отменена на территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, в 06.11 мск тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Позже в 07.35 тревога распространилась на всю территорию Украины.
В 09.15 тревогу отменили в Киеве и в ряде областей центральной и северо-восточной части Украины. В западных регионах страны сигнал воздушной тревоги перестал звучать в 09.24. Тревога длилась около двух часов в большинстве регионов, три часа она продлилась в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.
Ранее в субботу украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Кропивницком, Кременчуке, в Сумской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне.
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