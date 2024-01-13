https://ria.ru/20240113/trevoga-1921074924.html

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.01.2024

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской и Киевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области,... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T00:04

2024-01-13T00:04

2024-01-13T00:04

специальная военная операция на украине

россия

украина

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской и Киевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена в областях в пятницу с 22.59 по 23.40 мск. Ранее тревога была объявлена в Черниговской области Украина, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный на берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240110/vzryv-1920588610.html

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россия

украина

херсонская область

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россия, украина, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире