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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:04 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/trevoga-1921074924.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.01.2024
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской и Киевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области,... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T00:04
2024-01-13T00:04
специальная военная операция на украине
россия
украина
херсонская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской и Киевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена в областях в пятницу с 22.59 по 23.40 мск. Ранее тревога была объявлена в Черниговской области Украина, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный на берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240110/vzryv-1920588610.html
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россия, украина, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В ряде областей Украины звучит сигнал воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской и Киевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена в областях в пятницу с 22.59 по 23.40 мск.
Автомобиль спецслужбы на Украине - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
10 января, 18:22
Ранее тревога была объявлена в Черниговской области Украина, она звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область - регион России, расположенный на берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Автомобили экстренных служб на улице Харькова
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
10 января, 23:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХерсонская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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