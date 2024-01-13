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Турция заявила, что не допустит создания тергосударства у своих границ - РИА Новости, 13.01.2024
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18:28 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/tergosudarstvo-1921195322.html
Турция заявила, что не допустит создания тергосударства у своих границ
Турция заявила, что не допустит создания тергосударства у своих границ - РИА Новости, 13.01.2024
Турция заявила, что не допустит создания тергосударства у своих границ
Турция никогда не допустит создания "террористического государства" у своих границ под любым предлогом, говорится в заявлении канцелярии президента Турции... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T18:28
2024-01-13T18:28
в мире
турция
ирак
сирия
реджеп тайип эрдоган
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 13 янв - РИА Новости. Турция никогда не допустит создания "террористического государства" у своих границ под любым предлогом, говорится в заявлении канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам его совещания с руководством силового блока. ВВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков РПК на позиции армии страны на севере Ирака. Газета Hürrıyet со ссылкой на источники сообщила, что США в последнее время поставляли боевикам РПК оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары ведется "война на истощение". "В ходе совещания была проведена комплексная оценка наших контртеррористических стратегий, обсуждены вероломный теракт, организованный вчера в зоне операции "Коготь-замок" на севере Ирака, а также шаги, которые мы предприняли и предпримем в контексте борьбы с терроризмом"- говорится в заявлении. "Мы четко и недвусмысленно заявляем, что Турецкая Республика продолжает борьбу с террористической организацией РПК/YPG/КСК и ее сторонниками с решимостью. В ходе операций, начатых после вероломного нападения, было нейтрализовано в общей сложности 45 террористов, 36 на севере Ирака и девять на севере Сирии",- отмечает канцелярия. "Поскольку террористическая организация была загнана в угол в Сирии и Ираке, попытки возродить ее набирают обороты... Турция никогда не допустит создания "террористического государства " у своих южных границ под любым предлогом и по любой причине",- говорится в заявлении. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
https://ria.ru/20240113/vuchich-1921185767.html
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в мире, турция, ирак, сирия, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Ирак, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Рабочая партия Курдистана
Турция заявила, что не допустит создания тергосударства у своих границ

Турция заявила, что никогда не допустит создания тергосударства у своих границ

© AP Photo / Ariel SchalitФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Флаг Турции . Архивное фото
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АНКАРА, 13 янв - РИА Новости. Турция никогда не допустит создания "террористического государства" у своих границ под любым предлогом, говорится в заявлении канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам его совещания с руководством силового блока.
ВВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков РПК на позиции армии страны на севере Ирака. Газета Hürrıyet со ссылкой на источники сообщила, что США в последнее время поставляли боевикам РПК оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары ведется "война на истощение".
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«
"В ходе совещания была проведена комплексная оценка наших контртеррористических стратегий, обсуждены вероломный теракт, организованный вчера в зоне операции "Коготь-замок" на севере Ирака, а также шаги, которые мы предприняли и предпримем в контексте борьбы с терроризмом"- говорится в заявлении.
«
"Мы четко и недвусмысленно заявляем, что Турецкая Республика продолжает борьбу с террористической организацией РПК/YPG/КСК и ее сторонниками с решимостью. В ходе операций, начатых после вероломного нападения, было нейтрализовано в общей сложности 45 террористов, 36 на севере Ирака и девять на севере Сирии",- отмечает канцелярия.
«
"Поскольку террористическая организация была загнана в угол в Сирии и Ираке, попытки возродить ее набирают обороты... Турция никогда не допустит создания "террористического государства " у своих южных границ под любым предлогом и по любой причине",- говорится в заявлении.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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