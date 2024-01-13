https://ria.ru/20240113/tergosudarstvo-1921195322.html

Турция заявила, что не допустит создания тергосударства у своих границ

Турция заявила, что не допустит создания тергосударства у своих границ - РИА Новости, 13.01.2024

Турция заявила, что не допустит создания тергосударства у своих границ

Турция никогда не допустит создания "террористического государства" у своих границ под любым предлогом, говорится в заявлении канцелярии президента Турции... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T18:28

2024-01-13T18:28

2024-01-13T18:28

в мире

турция

ирак

сирия

реджеп тайип эрдоган

рабочая партия курдистана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905568930_0:192:3287:2040_1920x0_80_0_0_aae591b8e39fe3d17344ad35f6078151.jpg

АНКАРА, 13 янв - РИА Новости. Турция никогда не допустит создания "террористического государства" у своих границ под любым предлогом, говорится в заявлении канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам его совещания с руководством силового блока. ВВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков РПК на позиции армии страны на севере Ирака. Газета Hürrıyet со ссылкой на источники сообщила, что США в последнее время поставляли боевикам РПК оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары ведется "война на истощение". "В ходе совещания была проведена комплексная оценка наших контртеррористических стратегий, обсуждены вероломный теракт, организованный вчера в зоне операции "Коготь-замок" на севере Ирака, а также шаги, которые мы предприняли и предпримем в контексте борьбы с терроризмом"- говорится в заявлении. "Мы четко и недвусмысленно заявляем, что Турецкая Республика продолжает борьбу с террористической организацией РПК/YPG/КСК и ее сторонниками с решимостью. В ходе операций, начатых после вероломного нападения, было нейтрализовано в общей сложности 45 террористов, 36 на севере Ирака и девять на севере Сирии",- отмечает канцелярия. "Поскольку террористическая организация была загнана в угол в Сирии и Ираке, попытки возродить ее набирают обороты... Турция никогда не допустит создания "террористического государства " у своих южных границ под любым предлогом и по любой причине",- говорится в заявлении. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20240113/vuchich-1921185767.html

https://ria.ru/20240111/turtsiya-1920721608.html

турция

ирак

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, ирак, сирия, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана