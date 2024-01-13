https://ria.ru/20240113/ssha-1921080404.html

В США приняли закон о прозрачности деятельности КНР с обменным курсом

В США приняли закон о прозрачности деятельности КНР с обменным курсом - РИА Новости, 13.01.2024

В США приняли закон о прозрачности деятельности КНР с обменным курсом

Палата представителей конгресса США в пятницу приняла законопроект, который обязывает исполнительного директора США в Международном валютном фонде (МВФ)... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T01:27

2024-01-13T01:27

2024-01-13T01:27

сша

китай

мвф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/24875/17/248751793_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_815d644fbd51c56813950f956b3dddfc.jpg

ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Палата представителей конгресса США в пятницу приняла законопроект, который обязывает исполнительного директора США в Международном валютном фонде (МВФ) добиваться от Китая большей прозрачности в регулировании обменного курса национальной валюты, следует из заявления комитета по финансовым услугам. Документ под названием "Законопроект о прозрачности обменного курса Китая" был принят большинством голосов. За него проголосовали 379 членов палаты, 1 выступил против. Инициатива обязывает американского министра финансов поручить исполнительному директору США в МВФ оказывать влияние, добиваясь повышенной прозрачности от Китая в обменном курсе. "Законопроект <…> будет защищать участников глобального рынка от эксплуататорских практик Коммунистической партии Китая", - говорится в сообщении комитета.

https://ria.ru/20240111/chipy-1920703392.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, мвф