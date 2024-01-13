https://ria.ru/20240113/ssha-1921080404.html
В США приняли закон о прозрачности деятельности КНР с обменным курсом
В США приняли закон о прозрачности деятельности КНР с обменным курсом - РИА Новости, 13.01.2024
В США приняли закон о прозрачности деятельности КНР с обменным курсом
Палата представителей конгресса США в пятницу приняла законопроект, который обязывает исполнительного директора США в Международном валютном фонде (МВФ)... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T01:27
2024-01-13T01:27
2024-01-13T01:27
сша
китай
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24875/17/248751793_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_815d644fbd51c56813950f956b3dddfc.jpg
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Палата представителей конгресса США в пятницу приняла законопроект, который обязывает исполнительного директора США в Международном валютном фонде (МВФ) добиваться от Китая большей прозрачности в регулировании обменного курса национальной валюты, следует из заявления комитета по финансовым услугам. Документ под названием "Законопроект о прозрачности обменного курса Китая" был принят большинством голосов. За него проголосовали 379 членов палаты, 1 выступил против. Инициатива обязывает американского министра финансов поручить исполнительному директору США в МВФ оказывать влияние, добиваясь повышенной прозрачности от Китая в обменном курсе. "Законопроект <…> будет защищать участников глобального рынка от эксплуататорских практик Коммунистической партии Китая", - говорится в сообщении комитета.
https://ria.ru/20240111/chipy-1920703392.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24875/17/248751793_45:0:316:203_1920x0_80_0_0_0d90cb85c682a9eaa5dc0f20dc29715a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, мвф
В США приняли закон о прозрачности деятельности КНР с обменным курсом
В конгрессе США приняли закон о прозрачности деятельности КНР с обменным курсом
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Палата представителей конгресса США в пятницу приняла законопроект, который обязывает исполнительного директора США в Международном валютном фонде (МВФ) добиваться от Китая большей прозрачности в регулировании обменного курса национальной валюты, следует из заявления комитета по финансовым услугам.
Документ под названием "Законопроект о прозрачности обменного курса Китая" был принят большинством голосов. За него проголосовали 379 членов палаты, 1 выступил против.
Инициатива обязывает американского министра финансов поручить исполнительному директору США в МВФ оказывать влияние, добиваясь повышенной прозрачности от Китая в обменном курсе.
"Законопроект <…> будет защищать участников глобального рынка от эксплуататорских практик Коммунистической партии Китая", - говорится в сообщении комитета.
В Китае выразили США озабоченность из-за ограничений на экспорт чипов