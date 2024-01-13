Рейтинг@Mail.ru
В США приняли закон о прозрачности деятельности КНР с обменным курсом - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:27 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/ssha-1921080404.html
В США приняли закон о прозрачности деятельности КНР с обменным курсом
В США приняли закон о прозрачности деятельности КНР с обменным курсом - РИА Новости, 13.01.2024
В США приняли закон о прозрачности деятельности КНР с обменным курсом
Палата представителей конгресса США в пятницу приняла законопроект, который обязывает исполнительного директора США в Международном валютном фонде (МВФ)... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T01:27
2024-01-13T01:27
сша
китай
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24875/17/248751793_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_815d644fbd51c56813950f956b3dddfc.jpg
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Палата представителей конгресса США в пятницу приняла законопроект, который обязывает исполнительного директора США в Международном валютном фонде (МВФ) добиваться от Китая большей прозрачности в регулировании обменного курса национальной валюты, следует из заявления комитета по финансовым услугам. Документ под названием "Законопроект о прозрачности обменного курса Китая" был принят большинством голосов. За него проголосовали 379 членов палаты, 1 выступил против. Инициатива обязывает американского министра финансов поручить исполнительному директору США в МВФ оказывать влияние, добиваясь повышенной прозрачности от Китая в обменном курсе. "Законопроект &lt;…&gt; будет защищать участников глобального рынка от эксплуататорских практик Коммунистической партии Китая", - говорится в сообщении комитета.
https://ria.ru/20240111/chipy-1920703392.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24875/17/248751793_45:0:316:203_1920x0_80_0_0_0d90cb85c682a9eaa5dc0f20dc29715a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, мвф
США, Китай, МВФ
В США приняли закон о прозрачности деятельности КНР с обменным курсом

В конгрессе США приняли закон о прозрачности деятельности КНР с обменным курсом

© Иллюстрация РИА НовостиДоллар - Юань
Доллар - Юань - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Иллюстрация РИА Новости
Доллар - Юань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Палата представителей конгресса США в пятницу приняла законопроект, который обязывает исполнительного директора США в Международном валютном фонде (МВФ) добиваться от Китая большей прозрачности в регулировании обменного курса национальной валюты, следует из заявления комитета по финансовым услугам.
Документ под названием "Законопроект о прозрачности обменного курса Китая" был принят большинством голосов. За него проголосовали 379 членов палаты, 1 выступил против.
Инициатива обязывает американского министра финансов поручить исполнительному директору США в МВФ оказывать влияние, добиваясь повышенной прозрачности от Китая в обменном курсе.
"Законопроект <…> будет защищать участников глобального рынка от эксплуататорских практик Коммунистической партии Китая", - говорится в сообщении комитета.
Шприц с микрочипом - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В Китае выразили США озабоченность из-за ограничений на экспорт чипов
11 января, 12:35
 
СШАКитайМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала