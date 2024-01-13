https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921212239.html

Спецоперация, 13 января: ракетный удар по военным объектам Украины

Спецоперация, 13 января: ракетный удар по военным объектам Украины - РИА Новости, 13.01.2024

Спецоперация, 13 января: ракетный удар по военным объектам Украины

О мобилизации на Украине и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T21:31

2024-01-13T21:31

2024-01-13T21:48

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

алексей гончаренко

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. О мобилизации на Украине и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Групповой удар по военным объектам КиеваРоссийские подразделения нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетным комплексом "Кинжал", по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны. "Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, пороха и беспилотные летательные аппараты", — говорится в сообщении.Отмечается, что цель удара достигнута, все назначенные объекты удалось поразить. Воздушные тревоги на УкраинеВоздушную тревогу объявляли на всей территории Украины два раза за день, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. Местные СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Кропивницком, Кременчуге, Чернигове, в Сумской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне. ВСУ прекратили активность на Краснолиманском направленииУкраинские наземные силы не проявляли никакой активности за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении, в то же время российские авиация и артиллерия поразили более 150 выявленных целей ВСУ, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Леонид Шаров. "Огнем артиллерии и ударами авиации российской группировки поражены более 150 выявленных целей ВСУ в районах Дроновки, Серебрянки и Северска", — подчеркнул он.Старший офицер пресс-центра отметил, что подразделения спецназа вскрыли более 20 объектов националистов. По его словам, подтверждено поражение около десяти из них. Потери противника за сутки составили до 70 человек и два автомобиля, рассказал Шаров. Депутатов и чиновников Украины лишат брониДепутатов Верховной рады и чиновников могут лишить брони от мобилизации и призвать на фронт, сообщило украинское издание "Думская" со ссылкой на парламентария из партии "Слуга народа". Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил о дискуссиях, разгоревшихся в украинском парламенте по поводу нового законопроекта о мобилизации. Сообщалось о требовании депутатов отменить ряд норм, которые они считают неконституционными. При этом главком ВСУ Валерий Залужный во время рассмотрения законопроекта предложил депутатам самим идти на фронт, если провести дополнительную мобилизацию невозможно, писало украинское издание New Voice со ссылкой на депутата, пожелавшего остаться неизвестным. "Понятно, что надо расширять базу мобилизованных. Но как это сделать без карательных мер для уклонистов, непонятно. Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и так далее, чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет", — рассказал анонимно один из депутатов от "Слуги народа", слова которого приводятся в Telegram-канале издания.Владимир Зеленский в декабре сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Потери ВСУКак сообщило Минобороны, ВСУ за сутки на всех направлениях потеряли около 830 военнослужащих. Российские подразделения уничтожили десять единиц бронетехники и десять гаубиц противника. Ракетные войска, авиация, артиллерия и беспилотники поразили 107 подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 131 районе. Средства ПВО в течение суток сбили 21 украинский дрон над Харьковской областью, ЛНР, ДНР и Запорожской областью.

https://ria.ru/20240113/ukraina-1921211323.html

https://ria.ru/20240113/unichtozhenie-1921169723.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

киев

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Уничтожение самоходной установки ВСУ западного производства под Артемовском Артиллерия ВДВ уничтожила в ходе контрбатарейной борьбы самоходную установку ВСУ западного производства под Артемовском, рассказали в Минобороны. После поражения цели у нее сдетонировал боекомплект. 2024-01-13T21:31 true PT1M14S

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Наталья Макарова

украина, россия, киев, алексей гончаренко, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины