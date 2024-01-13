https://ria.ru/20240113/pozhar-1921109603.html

Площадь пожара на складах в Петербурге выросла до 50 тысяч квадратов

Площадь пожара на складах в Петербурге выросла до 50 тысяч квадратов - РИА Новости, 13.01.2024

Площадь пожара на складах в Петербурге выросла до 50 тысяч квадратов

Площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга выросла до 50 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T09:23

2024-01-13T09:23

2024-01-13T09:57

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

wildberries

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга выросла до 50 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг № 2. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Московское шоссе, дом 153 (адрес, где, по информации ведомства, произошел пожар) находится склад Wildberries. В компании подтвердили факт возгорания на складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы."Площадь пожара в складском комплексе составляет 50 000 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС РФ.По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 25 единиц техники и 112 человек личного состава.

https://ria.ru/20240112/pozhar-1921041017.html

санкт-петербург

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Тушение крупного пожара на складе Wildberries в Петербурге МЧС показало кадры тушения крупного пожара на складе в Петербурге 2024-01-13T09:23 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, wildberries