https://ria.ru/20240113/pozhar-1921109603.html
Площадь пожара на складах в Петербурге выросла до 50 тысяч квадратов
Площадь пожара на складах в Петербурге выросла до 50 тысяч квадратов - РИА Новости, 13.01.2024
Площадь пожара на складах в Петербурге выросла до 50 тысяч квадратов
Площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга выросла до 50 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T09:23
2024-01-13T09:23
2024-01-13T09:57
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
wildberries
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга выросла до 50 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг № 2. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Московское шоссе, дом 153 (адрес, где, по информации ведомства, произошел пожар) находится склад Wildberries. В компании подтвердили факт возгорания на складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы."Площадь пожара в складском комплексе составляет 50 000 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС РФ.По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 25 единиц техники и 112 человек личного состава.
https://ria.ru/20240112/pozhar-1921041017.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Тушение крупного пожара на складе Wildberries в Петербурге
МЧС показало кадры тушения крупного пожара на складе в Петербурге
2024-01-13T09:23
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, wildberries
Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Wildberries
Площадь пожара на складах в Петербурге выросла до 50 тысяч квадратов
Площадь пожара в складском комплексе в Петербурге выросла до 50 тысяч квадратов