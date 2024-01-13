https://ria.ru/20240113/pensioner-1921133850.html

Высланный из Латвии российский пенсионер направится в Калининград

Высланный из Латвии российский пенсионер направится в Калининград - РИА Новости, 13.01.2024

Высланный из Латвии российский пенсионер направится в Калининград

Восьмидесятидвухлетний российский военный пенсионер Борис Катков, которого приняли в Псковской области после принудительной депортации из Латвии, решил... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T12:08

2024-01-13T12:08

2024-01-13T12:08

латвия

калининград

михаил ведерников

псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Восьмидесятидвухлетний российский военный пенсионер Борис Катков, которого приняли в Псковской области после принудительной депортации из Латвии, решил направиться в Калининград, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в телеграм-канале. Накануне посольство России в Латвии выразило возмущение принудительной депортацией 82-летнего российского военного пенсионера, председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Каткова и призвало международные правозащитные структуры дать оценку действиям латвийских властей. По решению МВД Латвии, пожилой человек, у которого в Латвии остались жена, дети и внуки, был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера. Как сообщал Ведерников, псковские власти встретили Каткова на границе, окружив "вниманием и заботой". "Переночевав и отдохнув с дороги в Пскове, депортированный из Латвии Борис Григорьевич Катков решил отправиться дальше, в Калининград. Он родом оттуда и хочет вернуться на родную землю", – написал Ведерников.Он добавил, что обсудил намерения пенсионера с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. "Антон Андреевич заверил, что в Калининграде всё будет готово к встрече и размещению Бориса Григорьевича, будет оказана вся необходимая помощь и уделено максимальное внимание... Мы со своей стороны обеспечим комфортный и безопасный переезд", – заключил губернатор Псковской области. Ранее Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортация грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года. Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20240112/latviya-1920919345.html

https://ria.ru/20240109/litva-1920338688.html

латвия

калининград

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

латвия, калининград, михаил ведерников, псковская область