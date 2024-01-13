https://ria.ru/20240113/ozdorovlenie-1921191605.html
Артамонов: Липецкая область делает большие вложения в оздоровление детей
Артамонов: Липецкая область делает большие вложения в оздоровление детей - РИА Новости, 13.01.2024
Артамонов: Липецкая область делает большие вложения в оздоровление детей
Регион делает внушительные вложения в реализацию программ по оздоровлению детей, сообщил РИА Новости губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T17:47
2024-01-13T17:47
2024-01-13T18:31
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Регион делает внушительные вложения в реализацию программ по оздоровлению детей, сообщил РИА Новости губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Заявление прозвучало по следам открытия Дня Липецкой области на международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ. "Мы начинаем реновацию детского лагеря "Прометей". Это громадный лагерь, который пришел к нам в запущенном состоянии. Сегодня мы ведем капитальный ремонт. Благодаря Росмолодежи закончили реконструкцию бассейна, молодежного и спортивного центра", – сообщил Артамонов. По словам губернатора, лагерь предназначен для отдыха шести тысяч детей в год. Также глава региона сообщил, что ведется работа над созданием ИТ-кампуса и эко-кампуса. "Возможно, будем привлекать инвесторов. Всего планируется создать 12 кампусов", – рассказал Артамонов. Губернатор сообщил, что на сегодняшний день отремонтировано 79 школ. "Безусловно, все это невозможно было бы сделать без поддержки президента Владимира Путина", – отметил Артамонов. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20240111/remont_polikliniki-1920758535.html
https://ria.ru/20231218/byudzhet-1916421810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, выставка-форум "россия"
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Выставка-форум "Россия"
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Регион делает внушительные вложения в реализацию программ по оздоровлению детей, сообщил РИА Новости губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Заявление прозвучало по следам открытия Дня Липецкой области на международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ.
"Мы начинаем реновацию детского лагеря "Прометей". Это громадный лагерь, который пришел к нам в запущенном состоянии. Сегодня мы ведем капитальный ремонт. Благодаря Росмолодежи закончили реконструкцию бассейна, молодежного и спортивного центра", – сообщил Артамонов.
По словам губернатора, лагерь предназначен для отдыха шести тысяч детей в год.
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Также глава региона сообщил, что ведется работа над созданием ИТ-кампуса и эко-кампуса.
"Возможно, будем привлекать инвесторов. Всего планируется создать 12 кампусов", – рассказал Артамонов.
Губернатор сообщил, что на сегодняшний день отремонтировано 79 школ.
"Безусловно, все это невозможно было бы сделать без поддержки президента Владимира Путина
", – отметил Артамонов.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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