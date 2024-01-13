Рейтинг@Mail.ru
Артамонов: Липецкая область делает большие вложения в оздоровление детей - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
17:47 13.01.2024 (обновлено: 18:31 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/ozdorovlenie-1921191605.html
Артамонов: Липецкая область делает большие вложения в оздоровление детей
Артамонов: Липецкая область делает большие вложения в оздоровление детей - РИА Новости, 13.01.2024
Артамонов: Липецкая область делает большие вложения в оздоровление детей
Регион делает внушительные вложения в реализацию программ по оздоровлению детей, сообщил РИА Новости губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T17:47
2024-01-13T18:31
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921196007_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_590e5aefd7b4c7a83577b0058bc9a00c.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Регион делает внушительные вложения в реализацию программ по оздоровлению детей, сообщил РИА Новости губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Заявление прозвучало по следам открытия Дня Липецкой области на международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ. "Мы начинаем реновацию детского лагеря "Прометей". Это громадный лагерь, который пришел к нам в запущенном состоянии. Сегодня мы ведем капитальный ремонт. Благодаря Росмолодежи закончили реконструкцию бассейна, молодежного и спортивного центра", – сообщил Артамонов. По словам губернатора, лагерь предназначен для отдыха шести тысяч детей в год. Также глава региона сообщил, что ведется работа над созданием ИТ-кампуса и эко-кампуса. "Возможно, будем привлекать инвесторов. Всего планируется создать 12 кампусов", – рассказал Артамонов. Губернатор сообщил, что на сегодняшний день отремонтировано 79 школ. "Безусловно, все это невозможно было бы сделать без поддержки президента Владимира Путина", – отметил Артамонов. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20240111/remont_polikliniki-1920758535.html
https://ria.ru/20231218/byudzhet-1916421810.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921196007_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_000184e6e6d0b55df7a1a26adb8ce938.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, выставка-форум "россия"
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Выставка-форум "Россия"

Артамонов: Липецкая область делает большие вложения в оздоровление детей

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время презентации Липецкой области на выставке "Россия". 13 января 2024
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время презентации Липецкой области на выставке Россия. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время презентации Липецкой области на выставке "Россия". 13 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Регион делает внушительные вложения в реализацию программ по оздоровлению детей, сообщил РИА Новости губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Заявление прозвучало по следам открытия Дня Липецкой области на международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ.
"Мы начинаем реновацию детского лагеря "Прометей". Это громадный лагерь, который пришел к нам в запущенном состоянии. Сегодня мы ведем капитальный ремонт. Благодаря Росмолодежи закончили реконструкцию бассейна, молодежного и спортивного центра", – сообщил Артамонов.
По словам губернатора, лагерь предназначен для отдыха шести тысяч детей в год.
Капитальный ремонт поликлиники в поселке Сырский рудник, Липецкая область - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Липецкие власти выделят 26 миллионов рублей на ремонт одной из амбулаторий
11 января, 16:08
Также глава региона сообщил, что ведется работа над созданием ИТ-кампуса и эко-кампуса.
"Возможно, будем привлекать инвесторов. Всего планируется создать 12 кампусов", – рассказал Артамонов.
Губернатор сообщил, что на сегодняшний день отремонтировано 79 школ.
"Безусловно, все это невозможно было бы сделать без поддержки президента Владимира Путина", – отметил Артамонов.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Заседание правительства Липецкой области - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Более 60% бюджета Липецкой области уйдет на соцсферу в 2024 году
18 декабря 2023, 10:46
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала