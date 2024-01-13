https://ria.ru/20240113/ozdorovlenie-1921191605.html

Артамонов: Липецкая область делает большие вложения в оздоровление детей

Артамонов: Липецкая область делает большие вложения в оздоровление детей - РИА Новости, 13.01.2024

Артамонов: Липецкая область делает большие вложения в оздоровление детей

Регион делает внушительные вложения в реализацию программ по оздоровлению детей, сообщил РИА Новости губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T17:47

2024-01-13T17:47

2024-01-13T18:31

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921196007_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_590e5aefd7b4c7a83577b0058bc9a00c.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Регион делает внушительные вложения в реализацию программ по оздоровлению детей, сообщил РИА Новости губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Заявление прозвучало по следам открытия Дня Липецкой области на международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ. "Мы начинаем реновацию детского лагеря "Прометей". Это громадный лагерь, который пришел к нам в запущенном состоянии. Сегодня мы ведем капитальный ремонт. Благодаря Росмолодежи закончили реконструкцию бассейна, молодежного и спортивного центра", – сообщил Артамонов. По словам губернатора, лагерь предназначен для отдыха шести тысяч детей в год. Также глава региона сообщил, что ведется работа над созданием ИТ-кампуса и эко-кампуса. "Возможно, будем привлекать инвесторов. Всего планируется создать 12 кампусов", – рассказал Артамонов. Губернатор сообщил, что на сегодняшний день отремонтировано 79 школ. "Безусловно, все это невозможно было бы сделать без поддержки президента Владимира Путина", – отметил Артамонов. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20240111/remont_polikliniki-1920758535.html

https://ria.ru/20231218/byudzhet-1916421810.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

липецкая область, игорь артамонов, выставка-форум "россия"