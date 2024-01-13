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В Колумбии 18 человек погибли из-за оползней - РИА Новости, 13.01.2024
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11:45 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/opolzni-1921129988.html
В Колумбии 18 человек погибли из-за оползней
В Колумбии 18 человек погибли из-за оползней - РИА Новости, 13.01.2024
В Колумбии 18 человек погибли из-за оползней
Оползни произошли в департаменте Чоко на западе Колумбии, 18 человек погибли, 35 пострадали, сообщила газета Tiempo со ссылкой на данные местных спасательных... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T11:45
2024-01-13T11:45
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Оползни произошли в департаменте Чоко на западе Колумбии, 18 человек погибли, 35 пострадали, сообщила газета Tiempo со ссылкой на данные местных спасательных служб. По данным издания, оползни произошли в пятницу на дороге между городами Кибдо и Медельин. Согласно Tiempo, в результате оползней разрушился дом, где около 50 человек ждали открытия дороги. Все они оказались под завалами. "На данный момент ...18 человек погибли и еще 35 получили ранения", - отмечает газета со ссылкой на отчет Национального подразделения по управлению рисками стихийных бедствий (UNGRD), Газета отмечает, что 25 пострадавших были переведены в больницу муниципалитета Эль-Кармен-де-Атрато. По данным издания, власти департамента Чоко проводят поисковые и спасательные работы на месте трагедии.
https://ria.ru/20231224/opolzen-1917746760.html
колумбия
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в мире, колумбия, чоко, медельин
В мире, Колумбия, Чоко, Медельин
В Колумбии 18 человек погибли из-за оползней

На западе Колумбии 18 человек погибли из-за оползней, 35 пострадали

© Disaster Tracker/XОползень в Колумбии
Оползень в Колумбии
© Disaster Tracker/X
Оползень в Колумбии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Оползни произошли в департаменте Чоко на западе Колумбии, 18 человек погибли, 35 пострадали, сообщила газета Tiempo со ссылкой на данные местных спасательных служб.
По данным издания, оползни произошли в пятницу на дороге между городами Кибдо и Медельин. Согласно Tiempo, в результате оползней разрушился дом, где около 50 человек ждали открытия дороги. Все они оказались под завалами.
"На данный момент ...18 человек погибли и еще 35 получили ранения", - отмечает газета со ссылкой на отчет Национального подразделения по управлению рисками стихийных бедствий (UNGRD),
Газета отмечает, что 25 пострадавших были переведены в больницу муниципалитета Эль-Кармен-де-Атрато. По данным издания, власти департамента Чоко проводят поисковые и спасательные работы на месте трагедии.
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В миреКолумбияЧокоМедельин
 
 
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