https://ria.ru/20240113/opolzni-1921129988.html

В Колумбии 18 человек погибли из-за оползней

В Колумбии 18 человек погибли из-за оползней - РИА Новости, 13.01.2024

В Колумбии 18 человек погибли из-за оползней

Оползни произошли в департаменте Чоко на западе Колумбии, 18 человек погибли, 35 пострадали, сообщила газета Tiempo со ссылкой на данные местных спасательных... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T11:45

2024-01-13T11:45

2024-01-13T11:45

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Оползни произошли в департаменте Чоко на западе Колумбии, 18 человек погибли, 35 пострадали, сообщила газета Tiempo со ссылкой на данные местных спасательных служб. По данным издания, оползни произошли в пятницу на дороге между городами Кибдо и Медельин. Согласно Tiempo, в результате оползней разрушился дом, где около 50 человек ждали открытия дороги. Все они оказались под завалами. "На данный момент ...18 человек погибли и еще 35 получили ранения", - отмечает газета со ссылкой на отчет Национального подразделения по управлению рисками стихийных бедствий (UNGRD), Газета отмечает, что 25 пострадавших были переведены в больницу муниципалитета Эль-Кармен-де-Атрато. По данным издания, власти департамента Чоко проводят поисковые и спасательные работы на месте трагедии.

https://ria.ru/20231224/opolzen-1917746760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, колумбия, чоко, медельин