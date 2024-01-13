https://ria.ru/20240113/moskva-1921075214.html
Москвичей предупредили о 30-градусном морозе 13 января
Москвичей предупредили о 30-градусном морозе 13 января - РИА Новости, 13.01.2024
Москвичей предупредили о 30-градусном морозе 13 января
Сильный — до минус 30 градусов — мороз ожидается в Москве ночью и утром в субботу, 13 января, предупредили в столичном главке МЧС. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T00:08
2024-01-13T00:08
2024-01-13T00:42
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сильный — до минус 30 градусов — мороз ожидается в Москве ночью и утром в субботу, 13 января, предупредили в столичном главке МЧС."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ночные и утренние часы 13 января местами в Москве ожидается сильный мороз минус 30 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.МЧС призвало одеваться по погоде, не оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки, одежду выбирать многослойную, а обувь сохранять сухой.Спасатели рекомендовали стараться двигаться на морозе, не забывать головной убор, а также укрываться от ветра и прятаться в помещениях: магазинах, подъездах жилых домов. Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20-30 минут адаптироваться к комнатной температуре", - посоветовали спасатели.Водителям рекомендовали строго соблюдать ПДД, а также убедиться, что автомобили исправны, иметь при себе заряженный телефон, запас топлива и теплые вещи. В МЧС также посоветовали убедиться в том, что в багажнике есть буксировочный трос и инструменты на случай ремонта.В ведомстве отметили, что в затруднительной ситуации на трассе необходимо незамедлительно звонить по номерам 101, 112 или на единый телефон доверия ГУМЧС России по Москве 8-495-637-22-22.
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москва, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, гидрометцентр, новый год
Москва, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Гидрометцентр, Новый год
Москвичей предупредили о 30-градусном морозе 13 января
МЧС предупредило жителей Москвы о морозе до минус 30 градусов 13 января
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сильный — до минус 30 градусов — мороз ожидается в Москве ночью и утром в субботу, 13 января, предупредили в столичном главке МЧС.
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"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ночные и утренние часы 13 января местами в Москве ожидается сильный мороз минус 30 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.
МЧС призвало одеваться по погоде, не оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки, одежду выбирать многослойную, а обувь сохранять сухой.
Спасатели рекомендовали стараться двигаться на морозе, не забывать головной убор, а также укрываться от ветра и прятаться в помещениях: магазинах, подъездах жилых домов.
Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20-30 минут адаптироваться к комнатной температуре", - посоветовали спасатели.
Водителям рекомендовали строго соблюдать ПДД, а также убедиться, что автомобили исправны, иметь при себе заряженный телефон, запас топлива и теплые вещи. В МЧС также посоветовали убедиться в том, что в багажнике есть буксировочный трос и инструменты на случай ремонта.
В ведомстве отметили, что в затруднительной ситуации на трассе необходимо незамедлительно звонить по номерам 101, 112 или на единый телефон доверия ГУМЧС России
по Москве 8-495-637-22-22.
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