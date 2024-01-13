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Депутатов Рады могут отправить на фронт, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 13.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:13 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/mobilizatsiya-1921167041.html
Депутатов Рады могут отправить на фронт, пишут украинские СМИ
Депутатов Рады могут отправить на фронт, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 13.01.2024
Депутатов Рады могут отправить на фронт, пишут украинские СМИ
Депутатов Верховной рады и чиновников могут лишить брони от мобилизации и призвать на фронт, сообщает телеграм-канал украинского издания "Думская" со ссылкой на РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T15:13
2024-01-13T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Депутатов Верховной рады и чиновников могут лишить брони от мобилизации и призвать на фронт, сообщает телеграм-канал украинского издания "Думская" со ссылкой на парламентария из партии "Слуга народа". Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил о дискуссиях, разгоревшихся в украинском парламенте по поводу нового законопроекта о мобилизации. Сообщалось о требовании депутатов отменить ряд норм, которые они считают неконституционными. При этом главком ВСУ Валерий Залужный во время рассмотрения законопроекта предложил депутатам самим идти на фронт, если провести дополнительную мобилизацию невозможно, писало украинское издание New Voice со ссылкой на депутата, пожелавшего остаться неизвестным. "Понятно, что надо расширять базу мобилизированных. Но как это сделать без карательных мер для уклонистов, непонятно. Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и так далее, чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет", - рассказал анонимно один из депутатов от "Слуги народа", слова которого приводятся в Telegram-канале издания. Накануне советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что скандальный законопроект о мобилизации, ранее возвращенный Радой правительству на доработку, будет принят в течение "нескольких дней, максимум недель". Владимир Зеленский в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин признал "контрнаступ" провальным. По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20240112/ukraina-1920889498.html
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Депутатов Рады могут отправить на фронт, пишут украинские СМИ

"Думская": депутатов Рады могут лишить брони от мобилизации и отправить на фронт

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Депутатов Верховной рады и чиновников могут лишить брони от мобилизации и призвать на фронт, сообщает телеграм-канал украинского издания "Думская" со ссылкой на парламентария из партии "Слуга народа".
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил о дискуссиях, разгоревшихся в украинском парламенте по поводу нового законопроекта о мобилизации. Сообщалось о требовании депутатов отменить ряд норм, которые они считают неконституционными. При этом главком ВСУ Валерий Залужный во время рассмотрения законопроекта предложил депутатам самим идти на фронт, если провести дополнительную мобилизацию невозможно, писало украинское издание New Voice со ссылкой на депутата, пожелавшего остаться неизвестным.
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"Понятно, что надо расширять базу мобилизированных. Но как это сделать без карательных мер для уклонистов, непонятно. Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и так далее, чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет", - рассказал анонимно один из депутатов от "Слуги народа", слова которого приводятся в Telegram-канале издания.
Накануне советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что скандальный законопроект о мобилизации, ранее возвращенный Радой правительству на доработку, будет принят в течение "нескольких дней, максимум недель".
Владимир Зеленский в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин признал "контрнаступ" провальным. По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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