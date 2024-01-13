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Миссия России при ООН обвинила киевский режим в смерти американца Лиры - РИА Новости, 13.01.2024
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05:19 13.01.2024 (обновлено: 05:25 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/lira-1921095055.html
Миссия России при ООН обвинила киевский режим в смерти американца Лиры
Миссия России при ООН обвинила киевский режим в смерти американца Лиры - РИА Новости, 13.01.2024
Миссия России при ООН обвинила киевский режим в смерти американца Лиры
Россия убеждена, что за гибелью американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T05:19
2024-01-13T05:25
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ООН, 13 янв - РИА Новости. Россия убеждена, что за гибелью американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой, говорится в комментарии постпредства РФ при ООН. Ранее госдеп США подтвердил гибель Лира в украинской тюрьме. Перед этим американский журналист Такер Карлсон сообщил, что блогер с гражданством США Гонсало Лира умер в украинской тюрьме, и обвинил администрацию президента Джо Байдена в попустительстве, что привело к "заключению и пыткам" Лира, который критиковал Байдена и Владимира Зеленского. "Глубоко возмущены поступившей информацией о гибели в украинских застенках американского журналиста Гонсало Лиры. По имеющейся информации, он находился в тюрьме и подвергался пыткам", - отмечается в Telegram-канале постпредства РФ. "Убеждены, что за этим преступлением стоит киевский режим, который пытается не только уничтожить тех, кто не согласен с его преступной логикой, но и не жалеет сотни тысяч своих граждан, топя страну в крови", - отмечается в комментарии. Москва не удивлена и тем, что США не приложили усилий по освобождению своего гражданина. "Более того, уверены, что эти "поборники свободы слова с двойной моралью" постараются замолчать гибель журналиста", - говорится в комментарии. РФ приносит "глубочайшие соболезнования отцу Гонсало, погибшего за то, что бесстрашно отстаивал правду и свои убеждения". Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал отвратительным преступлением гибель американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме.
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россия, сша, джо байден, оон, такер карлсон, владимир зеленский, москва, в мире
Россия, США, Джо Байден, ООН, Такер Карлсон, Владимир Зеленский, Москва, В мире
Миссия России при ООН обвинила киевский режим в смерти американца Лиры

Миссия России при ООН: за смертью американца Лиры в украинской тюрьме стоит Киев

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 янв - РИА Новости. Россия убеждена, что за гибелью американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой, говорится в комментарии постпредства РФ при ООН.
Ранее госдеп США подтвердил гибель Лира в украинской тюрьме. Перед этим американский журналист Такер Карлсон сообщил, что блогер с гражданством США Гонсало Лира умер в украинской тюрьме, и обвинил администрацию президента Джо Байдена в попустительстве, что привело к "заключению и пыткам" Лира, который критиковал Байдена и Владимира Зеленского.
Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Американец Лира написал перед смертью в украинской тюрьме страшное письмо
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"Глубоко возмущены поступившей информацией о гибели в украинских застенках американского журналиста Гонсало Лиры. По имеющейся информации, он находился в тюрьме и подвергался пыткам", - отмечается в Telegram-канале постпредства РФ.
"Убеждены, что за этим преступлением стоит киевский режим, который пытается не только уничтожить тех, кто не согласен с его преступной логикой, но и не жалеет сотни тысяч своих граждан, топя страну в крови", - отмечается в комментарии.
Москва не удивлена и тем, что США не приложили усилий по освобождению своего гражданина. "Более того, уверены, что эти "поборники свободы слова с двойной моралью" постараются замолчать гибель журналиста", - говорится в комментарии.
РФ приносит "глубочайшие соболезнования отцу Гонсало, погибшего за то, что бесстрашно отстаивал правду и свои убеждения".
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал отвратительным преступлением гибель американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме.
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