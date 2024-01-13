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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 13.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы слышны в Днепропетровске (переименован киевскими властями в Днепр) на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T06:14
2024-01-13T06:14
2024-01-13T06:38
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в Днепропетровске (переименован киевскими властями в Днепр) на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал "Общественное"."В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позже телеканал сообщил о повторных звуках взрывов.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921076425.html
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украина, днепр (город), днепропетровск, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепр (город), Днепропетровск, Вооруженные силы РФ, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске на фоне тревоги прогремели взрывы