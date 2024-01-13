Полянский заявил о сговоре Украины и США в деле погибшего блогера Лиры
Полянский: в деле погибшего в украинской тюрьме блогера виден сговор Киева и США
© Фото : Скриншот с YouTube-канала Гонсало ЛирыСкриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры
© Фото : Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры
Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры. Архивное фото
ООН, 13 янв - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о сговоре киевского режима и его покровителей в США в ситуации вокруг американского блогера Гонсало Лиры, погибшего в украинской тюрьме.
Дипломат прокомментировал в соцсети Х сообщение миллиардера Дэвида Сакса, который выразил мнение, что Белый дом мог бы, "совершив один звонок", освободить американца, однако "не пошевелил и пальцем". Таким образом, подытожил Сакс, украинские власти знали, что могут действовать безнаказанно.
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"Мы видим здесь явный сговор между преступным киевским режимом и его покровителями в США", - указал Полянский.
Он напомнил, что помимо Лиры на Украине сотни, если не тысячи политзаключенных, "как, например, известная антифашистка Елена Бережная, арестованная в марте 2022 года". Как сказал Полянский, она неоднократно выступала в ООН, "и с тех пор о ней нет никаких новостей". "Отвратительные двойные стандарты со стороны администрации США, которая пытается изобразить киевского диктатора демократическим лидером", - подчеркнул Полянский.
Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.