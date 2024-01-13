https://ria.ru/20240113/bloger-1921194904.html

Полянский заявил о сговоре Украины и США в деле погибшего блогера Лиры

Полянский заявил о сговоре Украины и США в деле погибшего блогера Лиры - РИА Новости, 13.01.2024

Полянский заявил о сговоре Украины и США в деле погибшего блогера Лиры

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о сговоре киевского режима и его покровителей в США в ситуации вокруг американского блогера Гонсало... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T18:20

2024-01-13T18:20

2024-01-13T18:20

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ООН, 13 янв - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о сговоре киевского режима и его покровителей в США в ситуации вокруг американского блогера Гонсало Лиры, погибшего в украинской тюрьме. Дипломат прокомментировал в соцсети Х сообщение миллиардера Дэвида Сакса, который выразил мнение, что Белый дом мог бы, "совершив один звонок", освободить американца, однако "не пошевелил и пальцем". Таким образом, подытожил Сакс, украинские власти знали, что могут действовать безнаказанно. "Мы видим здесь явный сговор между преступным киевским режимом и его покровителями в США", - указал Полянский. Он напомнил, что помимо Лиры на Украине сотни, если не тысячи политзаключенных, "как, например, известная антифашистка Елена Бережная, арестованная в марте 2022 года". Как сказал Полянский, она неоднократно выступала в ООН, "и с тех пор о ней нет никаких новостей". "Отвратительные двойные стандарты со стороны администрации США, которая пытается изобразить киевского диктатора демократическим лидером", - подчеркнул Полянский. Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.

https://ria.ru/20240113/pismo-1921082992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, дмитрий полянский, сша, оон, гонсало лира, россия, джо байден