https://ria.ru/20240113/baba_yaga-1921092857.html

Тульские десантники сбили под Соледаром украинскую "Бабу Ягу"

Тульские десантники сбили под Соледаром украинскую "Бабу Ягу" - РИА Новости, 13.01.2024

Тульские десантники сбили под Соледаром украинскую "Бабу Ягу"

Подразделения противовоздушной обороны Тульского гвардейского соединения ВДВ сбили в небе под Соледаром украинский гексакоптер "Баба Яга", сообщили журналистам... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T04:06

2024-01-13T04:06

2024-01-13T04:06

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны Тульского гвардейского соединения ВДВ сбили в небе под Соледаром украинский гексакоптер "Баба Яга", сообщили журналистам в Миноброны РФ. "Под Соледаром парашютно-десантные и артиллерийские подразделения от ударов с воздуха прикрывают расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" Тульского гвардейского соединения ВДВ. Десантники-зенитчики постоянно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и прикрытию подразделений соединения как при ведении оборонительного боя, так и при выполнении штурмовых задач... С получением боевой задачи на поиск и уничтожение вражеского разведывательного БПЛА стрелок-зенитчик с ПЗРК "Верба" приступил к ее выполнению. После обнаружения цели пуском ракеты со стартовой позиции из ПЗРК "Верба" он уничтожил ударный гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", который летел в сторону наших позиций, неся смертоносный груз - четыре 82-миллиметровых мины", - говорится в сообщении. Уточняется, что для обнаружения и уничтожения воздушных целей у десантников оборудованы пункты воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать летательные аппараты ВСУ - как ударные, так и разведывательные. Также отмечается, что подразделения противовоздушной обороны тульских десантников постоянно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений соединения от средств воздушного нападения и разведки противника. "За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ не одна сотня сбитых различных БПЛА украинских формирований. Только за прошедшую неделю одно из подразделений ПВО тульских десантников сбил в небе перед нашими позициями около 20 разведывательных и ударных беспилотников ВСУ", - отметили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20240112/nastuplenie-1920837213.html

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россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность