https://ria.ru/20240113/ataka-1921187831.html

В Белгородской области человек пострадал при атаке украинских дронов

В Белгородской области человек пострадал при атаке украинских дронов - РИА Новости, 13.01.2024

В Белгородской области человек пострадал при атаке украинских дронов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что мирный житель пострадал в Грайворонском городском округе после атаки ВСУ... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T17:15

2024-01-13T17:15

2024-01-13T17:22

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что мирный житель пострадал в Грайворонском городском округе после атаки ВСУ дронами-камикадзе."Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате удара есть один пострадавший мирный житель - водитель автомобиля. У мужчины осколочные ранения лица, без поражения глаз. Он госпитализирован в Центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.Он также уточнил, что повреждены три автомобиля, один из которых сгорел. Оперативные службы работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20240112/bespilotnik-1920871630.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия