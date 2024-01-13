https://ria.ru/20240113/ataka-1921187831.html
В Белгородской области человек пострадал при атаке украинских дронов
В Белгородской области человек пострадал при атаке украинских дронов - РИА Новости, 13.01.2024
В Белгородской области человек пострадал при атаке украинских дронов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что мирный житель пострадал в Грайворонском городском округе после атаки ВСУ... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T17:15
2024-01-13T17:15
2024-01-13T17:22
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что мирный житель пострадал в Грайворонском городском округе после атаки ВСУ дронами-камикадзе."Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате удара есть один пострадавший мирный житель - водитель автомобиля. У мужчины осколочные ранения лица, без поражения глаз. Он госпитализирован в Центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.Он также уточнил, что повреждены три автомобиля, один из которых сгорел. Оперативные службы работают на месте происшествия.
https://ria.ru/20240112/bespilotnik-1920871630.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_2bb049473c7dd70352f635e444aa24f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области человек пострадал при атаке украинских дронов
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дронов-камикадзе