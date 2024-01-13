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В Белгородской области человек пострадал при атаке украинских дронов - РИА Новости, 13.01.2024
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17:15 13.01.2024 (обновлено: 17:22 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/ataka-1921187831.html
В Белгородской области человек пострадал при атаке украинских дронов
В Белгородской области человек пострадал при атаке украинских дронов - РИА Новости, 13.01.2024
В Белгородской области человек пострадал при атаке украинских дронов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что мирный житель пострадал в Грайворонском городском округе после атаки ВСУ... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T17:15
2024-01-13T17:22
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что мирный житель пострадал в Грайворонском городском округе после атаки ВСУ дронами-камикадзе."Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате удара есть один пострадавший мирный житель - водитель автомобиля. У мужчины осколочные ранения лица, без поражения глаз. Он госпитализирован в Центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.Он также уточнил, что повреждены три автомобиля, один из которых сгорел. Оперативные службы работают на месте происшествия.
https://ria.ru/20240112/bespilotnik-1920871630.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области человек пострадал при атаке украинских дронов

В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дронов-камикадзе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что мирный житель пострадал в Грайворонском городском округе после атаки ВСУ дронами-камикадзе.
"Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате удара есть один пострадавший мирный житель - водитель автомобиля. У мужчины осколочные ранения лица, без поражения глаз. Он госпитализирован в Центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.
Он также уточнил, что повреждены три автомобиля, один из которых сгорел. Оперативные службы работают на месте происшествия.
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