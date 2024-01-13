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В США обвинили Зеленского в гибели в тюрьме американского блогера - РИА Новости, 13.01.2024
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00:44 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/amerikanets-1921077074.html
В США обвинили Зеленского в гибели в тюрьме американского блогера
В США обвинили Зеленского в гибели в тюрьме американского блогера - РИА Новости, 13.01.2024
В США обвинили Зеленского в гибели в тюрьме американского блогера
Американского блогера Гонсало Лиру, критиковавшего украинскую власть, убил Владимир Зеленский по указанию президента США Джо Байдена, такое мнение высказал... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T00:44
2024-01-13T00:44
в мире
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Американского блогера Гонсало Лиру, критиковавшего украинскую власть, убил Владимир Зеленский по указанию президента США Джо Байдена, такое мнение высказал журналист Джексон Хинкл на своей странице в социальной сети X.Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил со ссылкой на Гонсало Лира-старшего, что американский блогер умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за "преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена"."Я никогда не забуду, что Зеленский и его нацистское украинское правительство сделали с Вами по указанию администрации Байдена. Они заключали в тюрьму, пытали, шантажировали и в конечном итоге убили Вас за то, что Вы говорили правду", — написал Хинкл.По словам журналиста, убийцы блогера, считающие смерть Лиры поражением его идей, серьезно заблуждаются. Заключение блогера в тюрьму, как отметил Хинкл, "разожгло в его сердце огонь" для того, чтобы раскрыть правду о "воинствующей империи" США."Мы позаботимся о том, чтобы Ваше наследие продолжало жить для будущих поколений и чтобы мир взирал на Ваш героический пример мужества перед лицом империализма", — заключил Хинкл.СБУ арестовала иностранного блогера в начале мая. Украинское издание "Страна.ua" отметило, что речь, вероятно, идет о Гонсало Лире. Спецслужба оправдывала его арест поддержкой спецоперации и попыткой "бежать от правосудия".Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал отвратительным преступлением гибель американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме.
https://ria.ru/20240106/zvaniya-1919984728.html
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в мире, сша, украина, служба безопасности украины, владимир зеленский, джексон хинкл, джо байден
В мире, США, Украина, Служба безопасности Украины, Владимир Зеленский, Джексон Хинкл, Джо Байден
В США обвинили Зеленского в гибели в тюрьме американского блогера

Журналист Хинкл: Зеленский убил американского блогера Лиру по указанию Байдена

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Американского блогера Гонсало Лиру, критиковавшего украинскую власть, убил Владимир Зеленский по указанию президента США Джо Байдена, такое мнение высказал журналист Джексон Хинкл на своей странице в социальной сети X.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил со ссылкой на Гонсало Лира-старшего, что американский блогер умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за "преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена".
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6 января, 20:55
"Я никогда не забуду, что Зеленский и его нацистское украинское правительство сделали с Вами по указанию администрации Байдена. Они заключали в тюрьму, пытали, шантажировали и в конечном итоге убили Вас за то, что Вы говорили правду", — написал Хинкл.
По словам журналиста, убийцы блогера, считающие смерть Лиры поражением его идей, серьезно заблуждаются. Заключение блогера в тюрьму, как отметил Хинкл, "разожгло в его сердце огонь" для того, чтобы раскрыть правду о "воинствующей империи" США.
«
"Мы позаботимся о том, чтобы Ваше наследие продолжало жить для будущих поколений и чтобы мир взирал на Ваш героический пример мужества перед лицом империализма", — заключил Хинкл.
СБУ арестовала иностранного блогера в начале мая. Украинское издание "Страна.ua" отметило, что речь, вероятно, идет о Гонсало Лире. Спецслужба оправдывала его арест поддержкой спецоперации и попыткой "бежать от правосудия".

По информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес — уроженец США, имеет гражданство Чили. В своих роликах в соцсетях он критиковал НАТО, администрацию Байдена, а также Зеленского.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал отвратительным преступлением гибель американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме.
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11 января, 18:41
 
В миреСШАУкраинаСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийДжексон ХинклДжо Байден
 
 
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