https://ria.ru/20240113/amerikanets-1921077074.html

В США обвинили Зеленского в гибели в тюрьме американского блогера

В США обвинили Зеленского в гибели в тюрьме американского блогера - РИА Новости, 13.01.2024

В США обвинили Зеленского в гибели в тюрьме американского блогера

Американского блогера Гонсало Лиру, критиковавшего украинскую власть, убил Владимир Зеленский по указанию президента США Джо Байдена, такое мнение высказал... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T00:44

2024-01-13T00:44

2024-01-13T00:44

в мире

сша

украина

служба безопасности украины

владимир зеленский

джексон хинкл

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Американского блогера Гонсало Лиру, критиковавшего украинскую власть, убил Владимир Зеленский по указанию президента США Джо Байдена, такое мнение высказал журналист Джексон Хинкл на своей странице в социальной сети X.Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил со ссылкой на Гонсало Лира-старшего, что американский блогер умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за "преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена"."Я никогда не забуду, что Зеленский и его нацистское украинское правительство сделали с Вами по указанию администрации Байдена. Они заключали в тюрьму, пытали, шантажировали и в конечном итоге убили Вас за то, что Вы говорили правду", — написал Хинкл.По словам журналиста, убийцы блогера, считающие смерть Лиры поражением его идей, серьезно заблуждаются. Заключение блогера в тюрьму, как отметил Хинкл, "разожгло в его сердце огонь" для того, чтобы раскрыть правду о "воинствующей империи" США."Мы позаботимся о том, чтобы Ваше наследие продолжало жить для будущих поколений и чтобы мир взирал на Ваш героический пример мужества перед лицом империализма", — заключил Хинкл.СБУ арестовала иностранного блогера в начале мая. Украинское издание "Страна.ua" отметило, что речь, вероятно, идет о Гонсало Лире. Спецслужба оправдывала его арест поддержкой спецоперации и попыткой "бежать от правосудия".Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал отвратительным преступлением гибель американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме.

https://ria.ru/20240106/zvaniya-1919984728.html

https://ria.ru/20240111/shokin-1920796535.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, служба безопасности украины, владимир зеленский, джексон хинкл, джо байден