В США обвинили Зеленского в гибели в тюрьме американского блогера
Журналист Хинкл: Зеленский убил американского блогера Лиру по указанию Байдена
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Американского блогера Гонсало Лиру, критиковавшего украинскую власть, убил Владимир Зеленский по указанию президента США Джо Байдена, такое мнение высказал журналист Джексон Хинкл на своей странице в социальной сети X.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил со ссылкой на Гонсало Лира-старшего, что американский блогер умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за "преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена".
"Я никогда не забуду, что Зеленский и его нацистское украинское правительство сделали с Вами по указанию администрации Байдена. Они заключали в тюрьму, пытали, шантажировали и в конечном итоге убили Вас за то, что Вы говорили правду", — написал Хинкл.
По словам журналиста, убийцы блогера, считающие смерть Лиры поражением его идей, серьезно заблуждаются. Заключение блогера в тюрьму, как отметил Хинкл, "разожгло в его сердце огонь" для того, чтобы раскрыть правду о "воинствующей империи" США.
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"Мы позаботимся о том, чтобы Ваше наследие продолжало жить для будущих поколений и чтобы мир взирал на Ваш героический пример мужества перед лицом империализма", — заключил Хинкл.
СБУ арестовала иностранного блогера в начале мая. Украинское издание "Страна.ua" отметило, что речь, вероятно, идет о Гонсало Лире. Спецслужба оправдывала его арест поддержкой спецоперации и попыткой "бежать от правосудия".
По информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес — уроженец США, имеет гражданство Чили. В своих роликах в соцсетях он критиковал НАТО, администрацию Байдена, а также Зеленского.