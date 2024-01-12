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Песков назвал тактику ударов хуситов по судам неверной - РИА Новости, 12.01.2024
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13:17 12.01.2024 (обновлено: 13:22 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/yemen-1920916429.html
Песков назвал тактику ударов хуситов по судам неверной
Песков назвал тактику ударов хуситов по судам неверной - РИА Новости, 12.01.2024
Песков назвал тактику ударов хуситов по судам неверной
Россия неоднократно призывала хуситов отказаться от ударов по международным торговым судам, поскольку считает её "чрезвычайно неверной", сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:17
2024-01-12T13:22
военная операция сша и британии в йемене
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сша
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россия
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия неоднократно призывала хуситов отказаться от ударов по международным торговым судам, поскольку считает её "чрезвычайно неверной", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается самих ударов, которые хуситы наносили по международным торговым судам, то мы неоднократно призывали хуситов отказаться от подобной практики и считаем ее чрезвычайно неверной", - сказал Песков журналистам.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240112/fregat-1920904073.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920854284.html
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военная операция сша и британии в йемене, в мире, сша, йемен, россия, джо байден, дмитрий песков, ансар алла
Военная операция США и Британии в Йемене, В мире, США, Йемен, Россия, Джо Байден, Дмитрий Песков, Ансар Алла
Песков назвал тактику ударов хуситов по судам неверной

Песков: Россия неоднократно призывала хуситов отказаться от ударов по судам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия неоднократно призывала хуситов отказаться от ударов по международным торговым судам, поскольку считает её "чрезвычайно неверной", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Что касается самих ударов, которые хуситы наносили по международным торговым судам, то мы неоднократно призывали хуситов отказаться от подобной практики и считаем ее чрезвычайно неверной", - сказал Песков журналистам.
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В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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